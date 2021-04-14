Kalbinde Delik Olan Basketbolcu Elanur Tedavisi Sonrasında A Takımda

Kalbinde doğuştan delik bulunduğu öğrenilen oyuncu Elanur Menteş, geçirdiği tedavi süreci sonrasında A takımına başarı ile yükseldi. Çukurova Basketbol Kulübü Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele ediyordu. Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncusu Menteş performans ile kendisine hayran bıraktı.

Doğuştan kalbinde delik bulunan basketbolcu Elanur Menteş hakkında Çukurova basketbol kulübünün geçtiğimiz Ocak ayında A Takım kadrosuna çıkarma kararı alınmıştı. Lisans işlemlerinde kullanılmak üzere sağlık vizesi almak için kentteki hastaneye giden Menteş, yapılan kontroller sırasında kalbinde doğuştan delik olduğunu öğrendi. Bu gelişme sonrasında genç basketbolcunun ailesi, takım arkadaşları, antrenörleri ve doktorların desteği ile genç basketbolcu ameliyat oldu.

Şubat ayında hastanede tedavi altına alındığı öğrenilen Elanur Menteş'in kalbine Anjiyo yapıldı ve delik kapandı. Başarılı şekilde tamamlanan operasyon sonucunda sağlığına kavuşan genç basketbolcu, aradan geçen bir süre sonra altyapıdaki takım arkadaşlarının arasına döndü ve çalışmalar yaptı. Antrenmanlarda gösterdiği hırs ve azmi ile antrenörlerin dikkatini çeken genç isim, başarılı performansıyla A takımına yükseldi.

Hastaneye gittiği güne kadar kalbinde hiçbir sorun yaşamadığını belirten genç basketbolcu, hocası ile birlikte sağlık raporu almak için hastaneye gittiğinde pek çok işlemin yapıldığını, son olarak yapılan işlemde ise kalbinde küçük bir delik oldu tespitinin gerçekleştiğini anlattı. Böyle bir şey beklemediğini söyleyen Elanur, ailesinde de bu şekilde bir durumun hiç olmadığını ve şaşırıp üzüldüğünü ifade etti.

“Tekrar Basketbol Oynayamayacağım Diye Korktum”

Yakınlarından aldığı destek ile ameliyat olmaya karar verdiğini açıklayan Elanur Menteş, geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu. Ancak bu süreçte tekrar basketbol oynayamayacağını hakkında korktuğunu belirtti. Tedavi sonrasında parkeye ilk adım attığında büyük sevinç yaşadığını anlatan genç basketbolcu, heyecanlandım ve takım arkadaşlarımı gördüğüm için çok sevindim, dedi. Bunun yanı sıra genç basketbolcu Elanur Menteş'in, hocalarının ve takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğu ve desteklerini hiçbir zaman esirgemediği anlatıldı.