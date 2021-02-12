Kahramanmaraş’ta Kurtuluşun 101. Yıl Dönümü Kutlandı Polis Ekiplerine Pasta Servisi Yapıldı

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtulmasının 101. yıl dönümüne özel kutlama yapıldı. Özel olarak hazırlanan pasta, polis ve sürücülere ikram edilip kurtuluş gününe özel olarak hazırlıklar gerçekleştirildi. Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtulmasının 101. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan pasta, polis ve sürücülere ikram edildi. Kurtuluş etkinlikleri kapsamında yapılan hazırlıklar il genelinde coşku ile kutlandı. Kentteki bir pastanede “kırmızı şeritli İstiklal Madalyası” teması kullanılarak pasta hazırlandığı öğrenildi. Pastane çalışanları tarafından “kırmızı şeritli İstiklal Madalyası” temalı olan pasta, kent girişindeki polis uygulama noktasına getirilip ekiplere ikramda bulunuldu. Uygulama noktasına getirilen pasta, polis ekipleri ile birlikte bölgede durdurulan araç sürücülerine de ikram edilip yıl dönümü kutlaması gerçekleştirildi. Pastane çalışanları aynı etkinliği kent içinde farklı uygulama noktalarında da tekrar etti.

Kahramanmaraş’ın kurtuluşu 1925 senesinden itibaren “12 Şubat Kurtuluş Günü” olarak kutlanılmaktadır. İl halkı bu özel günde şanlı Türk bayrağına İstiklal madalyasını takarak destansı geçmişini saygı ile anmaya her yıl devam etmektedir. Aynı zamanda Maraş’a TBMM tarafından verilen “Kahraman” unvanının beratı ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamındaki özel olarak hazırlanmış olan çelik kasada korunmaya devam etmektedir. Tarihe bakıldığı zaman ise Dünya Savaşı’nda alınan yenilgi üzerine 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile imzalanan Mondros Mütakeresi’ne uygun olarak Maraş’da işgal altında kalmıştır. Ancak işgalci güçlere karşı başlayan direniş 21 Ocak 1920 tarihinde başlamış ve 12 Şubat 1920 tarihine kadar yapılan işgal ortadan kalkana kadar devam etmiştir. 22 Şubat 1919’da İngiliz işgal kuvvetlerinin Albay Max Andriyo komutasında şehre giriş yapıldığı bilinmektedir. 8 ay süren İngiliz işgalinin ardından 29 Ekim 1919’da ise Fransızlar tarafından işgal altında kalındığı bilinmektedir. Maraş’ta sürdürülmekte olan direniş, düşman kuvvetlerinin Misak-ı Milli sınırlarında kovulmasından sonra Sütçü İmam tarafından yönetilmiştir.