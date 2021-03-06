Kahraman Türk Askerleri Toprağa Verildi! 5 Çocuk Babasız Kaldı

Bitlis’te düşen helikopter içerisinde hayatını kaybeden kahraman askerler gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci (33), Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül (45) isimli üç askerin cenaze töreni yapıldı. Kahramanmaraş, Kayseri ve Amasya’da üç şehitin cenaze namazı kılındı. 33 yaşındaki Demirci’nin vasiyeti “Şehit olursam beni babamın yanına gömün” vasiyeti yerine getirildi.

Cenaze Namazını Dayısı Kıldırdı

Biltis’te gerçekleşen helikopter kazasında can veren 49 yaşındaki Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in cenazesinde askerin emekli müftü dayısı Ahmet Çelik namazı kıldırdı. Hayatını kaybeden askerin Metehan ismindeki 15 aylık oğlunun, 5 yıl önce şehit olan Haşim Yenigül’ün eşi Leyla Yenigül'ün kucağında uyuduğu görüldü. 3 çocuk babası olan Demir’in naaşının, Hartlap Mezarlığı'na götürüldüğü açıklandı.

Bitlis’te yaşanan helikopter kazasında şehit olan Astsubay Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin cenazesi, memleketi Kayseri’ye getirildi. Devlet töreninin Ankara’da düzenlendiği öğrenildi. Törene, askerin ailesi ile birlikte Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis Atçı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ilçe belediye başkanları, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşların katıldığı açıklandı.

Amasya’da Askerin Ailesi Gözyaşlarına Boğuldu

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül, Bitlis’ten Tatvan’a gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit oldu. Kahraman Türk askerinin cenazesinin uçak ile memleketi olan Amasya’ya getirildiği öğrenildi. Düzenlenen cenaze törenine şehidin eşi Fadime Gül, annesi Gülüzar Gül, askerin çocukları Caner (17) ve Ceren Gül (14), şehidin 2 kardeşi, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Garnizon Komutanı Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın katıldığı öğrenildi. Şehit olan kahraman Türk askerinin babası Dursun Gül’ün ise daha önce vefat ettiği açıklandı.

Şehitin 14 ve 17 yaşlarında olan iki çocuğu ve eşi tabuta sarılarak ağlamaya başladı. Gülüzar Gül isimli şehidin annesi ile tabut önündeki fotoğrafa sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.