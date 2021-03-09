Kafe ve restoranlarda yoğunluk: Sektör temsilcileri uyardı!

Kademeli normalleşmenin 1 Mart'ta başlamasıyla beraber "çok yüksek riskli" olarak kabul edilen ve kırmızı kategoriye alınan 17 ilin dışındaki şehirlerde kafe ve restoranlar belli kurallar eşliğinde açıldı. Sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında açık kalan ve müşteri kabul edebilen kafe ve restoranlar, yüzde 50 kapasiteyle açılmış oldu. Kafe ve restoranarın kontrollü normalleşme adımlarına göre açılmasının ilk haftası geride kaldı. Geçen yıl 20 Kasım'da kapanan bu mekanların açılmasıyla birlikte beklenenden çok daha fazla yoğunluk oluştuğu görüldü.

"Hem işletme sahipleri hem müşterilere sorumluluk düşüyor"

Durumdan pek de memnun olmayan sektör temsilcileri, işletmelerin tekrar kapanmaması için işletme sahipleri kadar müşterilerin de dikkatli olması gerektiğini bildirdi. Kafe ve restoranların açık kaldığı saatlerin biraz daha uzatılmasının uygun olacağını aktaran temsilciler, böylece yoğunluğun önüne geçilebileceğini kaydetti. Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin'in haberine göre, konuyla ilgili açıklama Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer'den geldi. Demirer, son bir haftadaki yoğun talepten dem vurdu.

"Müşteriler ısrar edebilir, kurallar asla esnetilmemeli"

Kaya Demirer, işletmelerin açılmasının ilk haftasını geride bıraktıktan sonra dönüp tabloya bakınca beklediklerinden çok daha fazla kâr edildiğini belirtti. İşletmelere gelen müşterilerin daha dikkatli olması gerektiğini kaydeden Demirer, bütün sorumluluğu işletmelere yüklenmesinin haksızlık olduğunu atardı. Kurallara uymayanların işletmelerin yeniden kapanmasına neden olabileceğini vurgulayan Demirer, müşterinin ısrarlarına rağmen işletmelerin kademeli normalleşme kurallarını asla esnetmemesi gerektiğini aktardı. Demirer, kafe ve restoranların kapanma saatlerinin 19.00'dan 22.00'ye uzatılmasının yoğunluğu önleyebileceğini kaydetti.

"Kurallara uyulmazsa oturulacak tek sandalye kalmaz"

Konuyla ilgili bir açıklama da Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice'den geldi. İşletmelerin tekrar kapanması istenmiyorsa hem işletmecilerin hem de müşterilerin kurallara uyması gerektiğini aktaran Yenice, işletmelerin tekrar kapanması halinde alınan kredilerin ödenemeyeceğini belirtti. İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı ise yaptıkları denetimlerde işletmeleri uyardıklarını ve "Tekrar eski duruma dönmeyelim" dediklerini belirtti. Durumun ne kadar ciddi olduğunun işletmeler tarafından artık anlaşıldığını aktaran Karabağlı, bazı müşterilerin boş masalara oturmak için işletmeleri zorladığını kaydetti. Karabağlı, kurallara uyulmaması halinde oturulacak tek bir sandalyenin kalmayacağını hatırlattı.