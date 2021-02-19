Kafe Ve Restoranlar Nasıl Açılacak? TSE Standartları Neler? İşte Son Dakika Cumhurbaşkanı Açıklamaları

Korona salgını nedeniyle tedbirler ülkemizin her kesiminde uygulanmaya devam ediyor. Bu tedbirlerin başında ise şüphesiz sokağa çıkma yasakları ve işletmeler de meydana gelen kısıtlamalar geliyor.

Özellikle de kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle işletme sahipleri ve çalışanlar uzun zamandır maddi kayıplar yaşıyordu. Vatandaşlar da uzun zamandır her yerin kapalı olması nedeniyle evde kalıyordu ve oldukça bunalmışlardı.

Yasakların bu kadar uzun süre devam etmesi elbette toplumumuzun yararına da olmuştu. Hastanelerde sağlık çalışanlarının iş yükü azalmış, ülke genelinde de vaka sayıları düşüşe geçmişti. Kış aylarının da yavaş sonuna yaklaştığımız bu dönem akıllardaki soru kafe ve restoranların ne zaman açılacağıydı! İşte o soruya beklenen yanıt geldi…

NORMALLEŞME BAŞLAYACAK

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Kabine Toplantısı ardından açıklamalar ge geldi. Normalleşme adımları ise mart ayıyla birlikte yapılacak. Mart ayından bu yana özellikle de hafta sonu sokağa çıkma yasakları kalkacak ve herkesin uzun zamandır beklediği kafe ve restoranlar açılmaya başlayacak!

Fakat kafe ve restoranların açılması o kadar da kolay olmayacak. Birçok önlem alınacak. Peki bu önlemler bir diğer adlarıyla TSE standartları nedir?

TSE STANDARTLARI NELER?

Sayın Erdoğan, tarafından Kabine Toplantısının ardından açıklamalar yapılmıştı. Buna göre Mart ayından itibaren kafe ve restoranlar TSE standartları doğrultusunda açılabilecek.

Fakat açılmak için kafe ve restoranların alması gereken önlemler ise şu şekilde;

İşletmelerin tamamına Hayat Eve Sığar herkesin bildiği gibi ise HES kodu ile giriş yapılacak. Yani pozitif olan ya da riskli olan kişiler işletmelere giremeyecek!

İşletmelere ise girişte ateş ölçümü olacak

Kafe ve işletmeler de yine kişi sınırı olacak

Masalar daha önceden belirlenmiş sosyal mesafeye göre ayarlanmış olacak

Masalardaki çatal, bıçak gibi tüm her şey paket içerisinde verilecek ve müşteri tarafından açılacak

Maske temizlik- mesafe kuralları uygulanacak

Her masada ise dezenfektan ya da kolonya vb. olacak

Her müşteri sonrasında ise masalar hijyen kurallarına uygun şekilde temizlenecek

TSE BELGESİ

Yukarıda belirttiğimiz koşulları yerine getiren işletmelere ise TSE COVİD-19 belgesi verilecek. Bu sayede işletmenin güvenli olduğunu bilenecek. Verilen belge ise 1 yıl boyunca geçerli olacak.