Kafe ve Restoranlar Açılıyor Mu? Bakan Koca Açıkladı Son Dakika Gelişmeleri

Kafe ve restoranların ne zaman açılacağı sadece esnaflar tarafından değil aynı zaman binlerce vatandaşımız tarafından da merak ediliyor. Özellikle de bu sıcak havalarda yasaklardan bıkan vatandaşlarımız dışarıda vakit geçirmek için can atıyor. Fakat ne oturacak bir çay bahçesi ne de açık bir restoran var. Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında tüm kafe ve restoranlar sadece paket servis ile çalışmakta. Peki bu ne zamana kadar devam edecek? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak. İşte Sağlı Bakanı Fahrettin Koca tarafından konuya dair gelen son dakika açıklamaları ve daha fazlası haberimizde.

Kafe restoranalar dair gelişmeler sadece iş yeri sahipleri tarafından değil de evde kalmaktan yorulmuş vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. Fakat hala ülkemizde günlük vaka sayıları 8 bine yakın ve hasta sayısı binin üzerinde. Bu nedenle de önlemler sıkı. Sağlık bakan Koca tarafından da merak edilen konuya dair açıklamalar geldi.

Sağlık Bakanı Koca, salgının durumuna göre kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli olacak. Bakan Koca tarafından gelen açıklamalara göre salgının durumuna göre illere özel esneme kuralları olacak. Bilim Kurulu’nun bu kapsamda çalışmalarına devam ettiği açıklandı.

Uzun süredir birçok işletme korona virüsü tedbirleri kapsamında kapalıydı. Bilim Kurulu tarafından gelecek önerilere göre ise tekrardan işletmelere açılabilecek. Fakat zorlu günlerde ise herkes tarafından müjdeli haber bekleniyor.

Müjdeli haber ise yine Fahrettin Koca tarafından verildi. Bakan Koca ne öğrencilerin ne de işletmecilerin bir planlama yapmadığını belirtti fakat çok yakın zaman da normale döneceğiz dedi. Bilim Kurulu üyelerine göre ise vaka oranlarında artış düşerse il bazında kısıtlamalar gevşetilmeye başlanabilir.

MART AYINDAN İTİBAREN

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamalar da esnafa umut olacak sözler de söyledi. Bakan Koca, mart ayı itibariyle bazı illerde esnemeler olacağını açıkladı. Bilim Kurulu’nun bu konu hakkında çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Ek tedbirlerin gelmesi ya da herhangi bir esneme kararı içinse önümüzdeki iki hafta kritik öneme sahip olacak gibi görünüyor. İki haftalık seyir sonucu bölgesel olarak tedbirler de esneme görülebilecek.