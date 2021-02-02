Kafe Ve Restoran Açılıyor Mu? Erdoğan Açıkladı… Tarih Verildi

Kafe ve restoranlar açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bankalara ile birlikte yaptığı toplantı sonrasında açıklamalar da bulundu.

Vatandaşlarımız tarafından merak edilen olaylardan biri de kafe ve restoranların açılıp açılmayacağı da. Sadece esnaflarımız değil aynı zaman da vatandaşlar tarafından da kafe ve restoranların açılması dört gözle bekleniyordu. Sosyal ortamlardan uzakta kalan vatandaşlarımız da hasret kalmıştı.

Bir yandan ise korona virüs vakalarının çok hızlı bir şekilde artması nedeniyle önlemler de sıkı tutuluyordu. Fakat uzun zamandır alınan tedbirler sonuç verdi. Vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşandı. Hatta sadece vaka sayılarında da değil hasta ve ölüm oranlarının da düşüşler meydana geldi. Ülkemizin toplamında ise vaka sayısı 7 bin 552 olurken hasta sayısı da 902 olarak açıklanmıştı. Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı da 168 idi. Vaka ve hasta sayılarındaki bu ciddi düşüş sonrasındaysa akıllara yasaklar kalkıyor mu sorusu geldi.

Yapılan toplantı sonrasında ise gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelecek açıklamalara çevrilmişti. Gerekse esnaf gerekse vatandaş tedbirler nedeniyle oldukça yorulmuş ve mekanları açacak kararı bekliyordu.

Kafe ve restoranlara dair karar ise netlik kazandı ve müjdeli haber de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi!

MÜJDELİ HABER GELDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 3 hafta sonra kabine toplantısı yapıldı. Bankalarla bir araya geldikleri toplantı da alınacak kararlar önemle beklenmekteydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe ve restoranların korona virüs nedeniyle tedbirlerin uygulanması adına bir süre daha kapalı kalacağını fakat 2019 yılında cirosu 3 milyon altında olanlara destek ödemeleri olacağını açıkladı. Destek ödemeleriyle brikte esnafımıza kayıplarına destek verilmiş olacak.

Bu verilen desteklerle hem esnafların hem çalışanların hem de ekonomiye destek hedefleniyor. Söz konusu destek paketine dair ise açıklamalar gelmeye devam edecek. Gelen açıklamaları da sitemizden sizinle an ve an paylaşmaya devam edeceğiz.

