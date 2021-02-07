Kafe, lokanta ve restoranlara destek ödemesi başvuruları ne zaman başlayacak?

Korona virüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında yiyecek ve içeçek sektöründeki işletmelere uygulanan kısmi yasaklar yüzünden işletmeler ciro kabı yaşamaktaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp, yayınlanan karara göre; lokanta, kafe ve restoran gibi işletmelere ciro kaybı desteği verilecek.

Yaklaşık 200 bin lokanta, kafe ve restoran bu destekten yararlanacak. Ödemeler tek seferde yapılacak. Verilecek tutar ise en az 2 bin lira ve en çok 40 bin lira olacak şekilde belirlendi. Bu ödemeler ise Ticaret Bakanlığı bütçesine aktarılacak ödenekten karşılanacak ve detaylar Ticaret Bakanlığı tarafından yakında açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar dün yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girmesinin ardından ise birçok işletme ciro desteklerinin ne zaman verileceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki ciro destek kaybı ne zaman verilecek?

KDV beyanı esas alınacak!

KDV beyanı esas alınacak. 27 Ocak itibari ile 2019 - 2020'deki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen KDV beyannameleri esas alınacak. Bu tarihten sonra verilen beyannameler ise ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak. Geçen yılki ciroların 2019'dakine göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak destekler verilecek. 2019' da cirosu 3 milyon lira ve altında olup ve 2020'de yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalanacak. Fazla ve yersiz verildiği tespit edilen ciro destekleri vergi daileri tarafından tahsil edilecek.

Ciro destek kaybı ödemeleri başvuru tarihleri ne zaman?

Birçok işletmeciye sevindiren haber gelerek lokanta, restoran ve kafelere ciro kaybı desteğinin verileceğinin duyurulmasının ardından gözler başvuru tarihine çevrildi. Lokanta, restoran ve kafelere verilecek olan ciro desteklerinin henüz başvuru tarihleri açıklanmadı. Fakat önümüzdeki hafta açıklanacağı duyuruldu. Detaylar Ticaret Bakanlığı'nca ilerleyen günlerde açıklanacak. Başvuru tarihleri açıklandığından paylaşacağız.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 10:52