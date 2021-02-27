Kafe, Lokanta ve Restoranlar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu! Hafta Sonu sürprizi!

Kabine toplanıyor ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan reftoranlar, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacağı işaretini verdi. Yaklaşık 5 aydır aynı sorunun cevabı yanıt arıyor. Vatandaşlar kendileri için Kafe, Restoran ve lokantaların açılmasını beklerken, esnaf batmak üzere olduğu için biran önce açılmasını bekliyor. Kabine toplantısından alınacak tüm kararlar Bilim Kurulu üyesinden öğrendik! Kafe, Lokanta ve Restoran'lar gibi bir çok soruda cevap arayacak soruları da yanıtlıyoruz!

Herşey mutasyona bağlı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü kararları açıklayacağız "Bilim kurulu çalışmalarını pazartesi günü Kabine'ye sunacak, orada müzakere edeceğiz ve soruları cevaplayacağız" açıklaması sonrası ilk bilgi Kafe, Restoran ve Lokantalara geldi. Kafe, Lokanta ve Restoranlar açılıyor ancak şehir şehir açılacak! Başta İstanbul olmak üzere, Ankara, İzmir ve Antalya'da nüfusa göre ve mutasyona uğramış virüse göre açılmalar başlayacak. Şu an için Doğu Anadolu bölgesi haricinde tüm şehirlerde Kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak gibi görünse de bu açılmalar da aynı hafta değil sırayla açılacak!

İlk İstanbul açılıyor!

Virüsten en çok etkilenen il İstanbul olsa da musasyonlu virüs sayısı oldukça az. Bu sebeple İstanbul'da Kafe, Restoran ve Lokantalar kesin bir şekilde açılacak! İstanbul'da virüsün göstereceği hallerle birlikte diğer illerle kararlar verilecek!

Kafe, Lokanta ve Restoranlar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!

Kafe, Lokanta ve Restoranlar açılma tarihi belli oldu! İstanbul'da Kafe, Lokanta ve Restoranlar 15 Mart 2021 tarihinde açılacak!

Sınırlı saatlerde açılacak, Ramazan'da tam zamanlı açılacak!

İstanbul başta olmak üzere tüm illerde uygulanacak kafe ve restoranlar açılma saatleri Sokağa Çıkma Yasağıyla aynı saatlerde olacak. Hafta içi 10:00 ve 20:00 arasında Kafe ve Restoranlar açık olabilecek. Ramazan'a kadar çalışma şekli bu şekilde olacak!

Hafta Sonu Yasakları kaldırılıyor!

Ve vatandaşın beklediği büyük müjde yarın gelecek! Hafta Sonu yasakları tamamen kaldırılıyor. Hafta Sonu yasakları yerine hafta içi kuralları uygulanacak. Yani Cumartesi ve Pazar günleri 21:00'e kadar Sokağa Çıkma serbest olacak. Böylelikle Kafe, Restoran ve Lokantalar hafta içi kesin olarak açık olacak ancak Hafta Sonu Kafe, Restoran ve Lokantalara yasaklar şimdilik sürecek gibi görünüyor. Ancak net açıklama, 1 Mart Pazartesi günü gelecek.

1 Mart Kabine kararları neler olacak?

Kafe, Restoran ve Lokantalar açılması sonrası 1 Mart Kabine kararları da sızdı! Kabine'de Mart ayında sınırlı sayıda okullar açılsa da tam açılmanın Nisan ayında yapılacağı duyurulacak. Sınavlar ilk olarak yapılacak dense de Nisan ayında Okula geçiş Virüs nedeniyle sağlanmazsa Okullar tekrardan kapanacak ve sınavlar ertelenecek. Ancak öğrenciler sınav varmış gibi derslerine dört kolla sarılacak!

Bilim Kurulu son dakika Kabine toplantısı kararlarına ek bir bilgi gelirse sizlerle paylaşılacak!