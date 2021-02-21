Kafasına Taş ile Vurarak Yaraladılar! Doktorların Tüm Müdahalesine Rağmen Gaziantep'te Bulunan Ünlü Katmerci Kurtarılamadı

Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandığı haberi öğrenildi. Dehşet veren olayda kent genelinde tanınan ünlü katmerci Ali Adnan A.’nın kafasına taş ile vurularak saldırıya uğradığı haberi öğrenildi. Taş ile kafasına saldırılarak ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede ünlü katmercinin hayatını kaybettiği haberi duyanları üzdü. Korkunç olayın Gaziantep Şehitkamil ilçesinde meydana geldiği öğrenilmişti. 14 Şubat tarihinde Gaziantep Şehitkamil ilçesinde yaşanan olay sırasında akşam saatlerinde ilçede iki grup arasında tartışma çıkmıştı. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma giderek büyüdü ve şiddeti arttı. Şiddetlenen tartışma bir kavgaya dönüştü ve kavga sırasında sopa, bıçak ve taş kullanıldığı haberi öğrenildi. Büyüyen kavgada tarafların birbirine taş, sopa ve bıçak ile saldırması sonucunda Gaziantep'te bulunan kent genelinde tanınan bir katmercinin hayatını kaybettiği haberi öğrenildi.

Gaziantep’te yaşanan korkunç olay sırasında edinilen bilgilere göre kavga eden bir grup arasında Ali P. isimli şahıs bulunuyor idi. Şahsın kent genelinde tanınan ünlü katmerciyi taş ile başından vurup yaraladığı haberi öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Çevredekiler kent içerisinde yaşanan korkunç olayı hemen ihbar etti. Kavgaya şahit olan insanlar tarafından yapılan ihbar sonucu olay yerine 112 sağlık ekipleri geldi ve iki grup arasında yaşanan kavgada yaralananlara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil ilçesinde yaşanan arbede sırasında ilk müdahale gerçekleştirildikten sonra ağır yaralı olan ünlü katmerci hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Taş ile kafasından ağır bir şekilde yaralanan ünlü katmerci hastaneye gittiği sırada ağır yaralı olması sebebi ile yoğun bakıma alındı. Edinilen son bilgilere göre ise kent genelinde tanınan ünlü katmerci doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanenin yoğun bakım odasında hayatını kaybetti. Katmercinin cansız bedeni yaşanan üzücü olay sonrasında Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına defnedilmek üzere teslim edildi.