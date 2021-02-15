Kadir Topbaş Son Yolculuğuna Uğurlandı!

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaşın cenazesi dün kaldırıldı. Beyoğlu Belediyesi’nin önünde düzenlenen tören sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Götürüldü. Törenden sonra Kadir Topbaş’ın cenazesi Fatih Camii’ne getirildi ve öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Dün Trabzon’da olan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan cenaze için İstanbul’a geldi. Cenaze namazına katılım sağladı.

Uzun süredir yoğun bakımda olan Kadir Topbaş, maalesef ki Covid-19 hastalığı ile daha fazla savaşamadı. 76 yaşında koronavirüsten dolayı vefat eden Topbaş’ın cenazesine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve çok sayıda önemli isim katıldı. Yapılan duaların ve alınan helalliğin ardından Topbaş'ın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne götürüldü.

Topbaş’ın taziyeleri, eşi Özleyiş Topbaş ve çocukları Hüseyin Ersan Topbaş, Mustafa Ömer Topbaş ve Kübra Kavurmacı tarafından kabul edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da cenaze namazını kıldırdı.

"ESERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Yapacakları eserlere Kadir Topbaş ismini vereceklerini dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Topbaş’ın eserine sahip çıkacaklarının altını çizdi. Topbaş’ın Kasımpaşa’da, Beyoğlu’nda birlikte dolaşırken çocukluk hatıralarını anlattığını ve onu seven kişiler olarak Beyoğlu’nda onun hatırasına sahip çıkacaklarını söyledi. Allah’tan rahmet diledi ve Topbaş’ı İstanbul’un, Beyoğlu’nun Kadir abisi olarak hatırlayacaklarını belirtti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN DA CENAZEYE KATILDI

Geceyi Rize'nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan evinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte sabah saatlerinde helikopterle Trabzon'da daha önce açılış törenine de katıldığı otele geçiş yaptı. Erdoğan, Kadir Topbaş’ın defin töreni için Trabzon Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti. Fatih Camii'nde, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın kılınacak cenaze namazına katıldı. Cenazenin ardından, yarıda bıraktığı Karadeniz programına devam etmek için Atatürk Havalimanı’na geçti.