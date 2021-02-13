Kadir Topbaş Öldü Mü? Son Dakika Kadir Topbaş ölüm nedeni ve hastalığı belli oldu

Eski Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadır Topbaş'ın hayatını kaybettiği haberleri resmen onaylandı. Konuyu kamuoyuyla paylaşan isim ise Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu oldu. Şahsi Twitter hesabından açıklama yapan Göksu, başımız sağolsun başlığıyla Kadir Topbaş'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

KADİR TOPBAŞ ÖLDÜ MÜ?

Eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın ölümü hakkında Göksu: "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kadir Topbaş 16 Kasım tarihinde koronavirüs tedavisi görmeye başlamıştı ve hastalığının ağırlaşması nedeniyle 3 Ocak tarihinde diyaliz makinesine bağlanmıştı. 76 yaşında koronavirüse yenik düşen Topbaş bugün itibariyle hayatını kaybetti. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Eski Belediye Başkanı koronavirüsü ağır bir şekilde yaşadı ve hastalığı atlatmayı bir türlü başaramadı. Topbaş'ın ölüm nedeni olarak doktorlar tarafından koronavirüs teşhisi koyuldu. Ünlü siyasetçinin ölümü sonrasında birçok siyasi isim Twitter üzerinden başlığı dileklerini paylaştılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatıı derin teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

KADİR TOPBAŞ

Ünlü siyasetçi 1945 yılında Artvin'de dünyaya gelmiştir. 2004 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır. Buradaki görevine 2017 yılında son vermiştir. Topbaş evli ve üç çocuk babasıydı. Hayatı boyunca siyasi, ticari başarılarına ek çok birçok sosyal yardımlaşma derneklerinde de görev almıştır.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 17:04