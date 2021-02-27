Kadir Şeker Kurtarmıştı! Uyuşturucudan 30 Yıl Hapis Cezası Aldı

Konya'da yaşanılan olayda Kadir şeker 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şeker, 35 yaşındaki Ayşe Dırla’yı 32 yaşındaki sevgilisi Özgür Duran'ın elinden dayak yerken kurtarmıştı. 35 yaşındaki Dırla'nın dini nikahlı ve birlikte yaşadığı 26 yaşındaki eşi Murat Hanlı ise 900 gram eroin ile yakalanmıştı. Hanlı’nın tutuklanması ardından açılan davada 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemi hakkında iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamenin kabul edildiği haberi öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri 2020 senesinin Ekim ayında gece yarısı Merkez Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi'nde eroin ele geçirmişti. Aldıkları ihbar üzerine durdurulan araç içerisinde 900 gram eroin bulan Şube Müdürlüğü ekipleri, araç içindekileri de gözaltına almıştı. O sırada araç içerisinde bulunan Murat Hanlı ve Ayşe Dırla gözaltına alınırken Ayşe Dırla’nın Kadir Şeker’in kurtardığı kadın olduğu anlaşıldı.

Şeker, kadını kurtarmak isterken kadını döven sevgilisi Özgür Duran'ın ölümüne neden olmuş ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Araç içerisinde bulunan Ayşe Dırla ve Murat Hanlı sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Yapılan sorgulamalar ardından adliyeye götürülen dini nikahlı çift birlikte yaşadıklarını belirtti. Dırla, Murat Hanlı'nın kendisinin 1 aylık dini nikahlı eşi olduğunu ve birlikte yaşadıklarını söylerken uyuşturucu ile bir ilgisi bulunmadığını ve kullanmadığını açıkladı. Ancak dini nikahlı eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kullanmak için aldığını ifade etti.

Yakalandıkları günün akşamında eve elinde paket ile gelen işine kızdığını söyleyen Dırla, birlikte yaşadığı dini nikahlı eşinin tekrardan bağımlı olmasını istemediğini ve bu yüzden geri götürmeye gittiklerini açıkladı. Geri götürmeye çalıştıkları sırada polise yakalandığını söyleyen Ayşe Dırla, açıklamasında bu şekilde ifadelerde bulundu.

Aynı zamanda hakkında yapılan ihbar üzerine Kadir şeker davasında tanık olarak bulunduğunu belirten kadın, dava sürecinde Kadir'i suçlamadığını söyledi. Bu durumunda kendisini döven sevgilisi Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç'ın kızdığını açıkladı ve ihbarı onun yapabileceğinden şüphelendiğini ifade etti.

Ayşe Dırla’nın dini nikahlı eşi Murat Hanlı da ifadesinde 60.000 liralık değerindeki aracını satıp onun yerine eroin aldığını söyledi. Uyuşturucu satmadığını ve kullanmak için aldığını ifade eden Hanlı, eşinin kendisine karşı çıktığını ve geri götürmek için yola çıktıklarını açıkladı. Hazırlanan iddianame ise Murat Hanlı'nın 60.000 liralık uyuşturucuyu kullanmak amacıyla elde etmesi sebebi ile hapis cezasının Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği öğrenildi.