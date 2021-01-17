Kadir Şeker Davasında Flaş Gelişme!

Kadir Şeker davasıyla ilgili yeni gelişme daha ortaya çıktı! Türkiye’nin gündemine oturan Kadir Şeker davasıyla ilgili gizli bir tanık her şeyi değiştirebilir! İşte tüm ayrıntılar haberimizde…

Konya’da darp edilen bir kadını kurtarmak isterken harbede soncunda istemeden katil olan Kadir Şeker 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kadir Şeker davasında yaşanan bu üzücü olay ise kısa sürede ülkenin gündemine oturmuştu. Birçok platformdan destek toplan Kadir Şeker’in masum olduğu ceza almaması gerektiği savunulmuştu. Dava tüm Türkiye tarafından yakından takip edilirken davaya dair flaş bir gelişme meydana geldi!

Gizli bir tanık dosyanın seyrini değiştirebilir! Konya ilimizde erkek arkadaşı Özgür Duran tarafından şiddet gören Ayşe Dırla’yı kurtarmak isterken Özgür Duran ile kavga eden ve bıçaklayan Kadir Şeker, hapis cezası almıştı.

Son dakika flaş gelişmesine göre gizli bir tanığın ifade verildiği iddiaları ortaya çıktı. Özür Duran’ın ailesi tarafından başvuruyla birlikte ifade verdiği iddia edilen tanık davanın seyrini tamamen değiştirebilir!

Gelen iddialara göre Özgür Duran’ın ailesinin avukatı olarak çalışmakta olan Metehan Uluman' ualşılmış. Uluman aracılığıyla ise ardından anne Mübeyyen Güner Dalkılıç’a ulaşılmış. Dalkılıç’a ulaşan gizli tanık ise her şeyi anlatacağını iddia etmiş. Gizli tanığın Kadir Şeker’in uyuşturucu kullandığı yönünde söylemleri olacağı ve uyuşturucu satıcılarının baskısı sonucu, uyuşturucu satımına karşı olan Özgür Duran’ı öldürtmek amacıyla gönderilen biri olacağı iddiaları ortaya çıktı.

Özgür Duran’ın annesi ise duydukları karşısında şok olmuş ve savcılığa yeni bir dilekçe sunmuş. Gelen son dakika haberlerine göre ise Mübeyyen Güner Dalkılıç, oğlunun ölümünün planlı olduğu ve gizli tanık sayesinde bundan emin olduğunu açıklamış.

Aynı zaman anne Mübeyyen Kadir Şeker’in masum olmadığını iddia etti ve olay günü için Özgür Duran’ın cep telefon kaydının incelenmesi için başvuru da bulundu.

GİZLİ TANIK HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

Avukat Metehan Uluman ise konuya dair açıklamalar da bulundu. Avukat Uluman tarafından yapılan açıklamalara göre gizli tanık ifadesinden sonra davanın gidişatı değişebilir. Hatta Kadir Şeker için ceza artırımı olabileceği iddiaları söyleniyor.