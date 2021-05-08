Kadir Gecesi’nde Hangi İbadetler Yapılır? Kadir Gecesi’nde Okunacak Dualar

Kadir gecesi Müslüman aleminin en kutsal günleri arasında bulunmaktadır. Bu özel günün önemi ve anlamı merak edilirken bu akşam yapılacak ibadetler ve okunması tavsiye edilen dualar vatandaşlar tarafından internette araştırılan konular arasına girmiştir. 2020 senesinin Kadir Gecesi’nin tarihi uzun zaman önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vatandaş bilgisine sunulmuştur. Kadir Gecesi mağfiret, rahmet ve günahlardan arınma mevsimi olan on bir ayın sultanı Ramazan ayının kalbi mesafesindedir ve Yüce Allah (c.c.) Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'i Hz. peygambere indirmiştir. İşte 2021 senesinde Kadir Gecesi'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler ve okuması gereken sureler…

Meleklerin yeryüzüne gönderildiği o gecenin çok hayırlı olduğu ifade edilmektedir ve Müslümanlar tarafından bilinmektedir. 27. Ramazan gecesine denk geldiği öğrenilen ve Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olarak bildirilen Kadir Gecesi bu sene Mayıs ayında yaşanmaktadır. Kadir Gecesi’nin tarihi İslam aleminin gündeminde yer almaya devam etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e (SAV) indiği gece olarak tanınan bu gece, her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayının 26. gecesinde idrak edilecektir. İslam aleminde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece ve sema kapılarının açıldığı gece olarak kabul görmektedir. Bunun yanı sıra Kadir Gecesi'nin bir diğer önemi de Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer almasıdır.

Alınan korona virüs tedbirleri kapsamında ise camilerde yapılan toplu ibadet ve faaliyetlerin kısıtlamalar sebebi ile Kadir Gecesi evlerde ibadet ve dua ile idrak edileceği bilgisine ulaşıldı. Kadir Gecesi'nde okunması tavsiye edilen dualar ise Yasin, Tebareke, Amme, İnşirah ve Kadir suresi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadir Gecesi'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler arasında yer alan sure okumak oldukça önemlidir ve Müslümanlar tarafından tercih edilen ibadetler arasında yer almaktadır.