Kadir Gecesinde Çekilecek Tesbih ve Zikirler Nelerdir? Kadir Gecesi İbadetleri!

Bu özel gecede Müslüman alemi tarafından mübarek olarak kabul edilecek olan Kadir Gecesi ibadet eşliğinde geçirilecek. Binlerce Müslüman vatandaş bu hayırlı gecede yapılacak ibadetleri, okunacak duaları, çekilecek tespih ve zikirler ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Sizler için bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde yapılması gereken ibadetleri haberimizin devamında yazdık.

8 Mayıs Cumartesi gecesinde eda edilecek olan Kadir Gecesi, islam aleminde oldukça özel bir yere sahiptir. Bu mübarek gece kutsal kitabımız olan Kuran-ı Kerim’in Hira mağarasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e indirilmeye başlanmıştır ve bu sebeple Kadir Gecesi oldukça önem arz etmektedir. İslam dinine gönül veren binlerce Müslüman, Kadir Gecesi’nde Ramazan ayı boyunca tutmuş oldukları oruçların ve yapmış oldukları ibadetlerin yanı sıra bu özel gecede de ibadet etmeyi sürdüreceklerdir. Mübarek Kadir Gecesi’nde çekilecek olan teşbih ve zikirler araştırılmaya başlanmış iken hangi duaların da okunacağı merak konusu olmuştur.

İslam alemi için oldukça önemli sayılan bu gecede bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemenin 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden daha kıymetli olduğu ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra bu mübarek gecede üç kez "La ilahe illallah" söyleyen bir Müslümanın ilkinde tüm günahlarının bağışlandığı, ikincisinde cehennemden kurtulduğu ve üçüncüsünde ise cennete girdiği ifade edilmiştir. [Tefsir-i Mugni]

Bin aydan daha hayırlı gece olan Kadir Gecesi’nde Kur'ân–ı Kerim okunmalı ve okuyanlar dinlenmelidir. Bununla birlikte, uygun olan yerlerde Kur'ân ziyafetleri verilmeli Kelamullah'a olan bağlılık, saygı ve sevgi yenilenip güçlendirilmelidir. Namaz borcu olan Müslümanların ise nafile namazı kılmalarından önce beş vakit kaza namazı kılmalarının daha faziletli olduğu şeklinde ifadeler kullanılmıştır. Aynı zamanda mü'minlerle helalleşilmeli ve bu önemli gecede onlar ile onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalıdır.