Kadınlar Günü Ne Zaman 2021? Kadınlar Gününde Alınacak Hediyeler

Dünya Kadınlar Günü'nün tarihi 1910 yıllarına kadar dayanmaktadır. İlk olarak Danimarka'da Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı ile gündeme gelene konu 1930 yılında Dünya Kadınlar Günü adını aldı. Bundan önceki adı ise Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak bilinmekteydi. Kutlandığı tarihin detaylarıyla ilgili çelişkiler olsa da son haliyle 8 Mart tarihinde kutlanmasına karar verilmiştir. Tarihin bu şekilde belirlenmesinin nedeni ise 8 Mart 1908 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde grev yapan fabrika işçisi kadınlara polis saldırısı gösterilmiştir. Kadınların haklarının korunması, farkındalığın yükseltilmesi ve kadının toplum içerisindeki yerinin hatırlatılması amacıyla 8 Mart tarihinde tüm dünyada Kadınlar Günü ilan edilmiştir. Ülkemizde de bu yıl 8 Mart Pazartesi günü Kadınlar Günü kutlanacaktır.

KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de Kadınlar Günü kutlama denemeleri ilk olarak 1921 yılında iki kadın tarafından gerçekleştirildi ancak izin verilmedi. Aradan geçen 54 yılın ardından 1975 yılında Kadın Yılı Kongresi gerçekleştirilerek Türkiye'de Kadınlar Günü'ne destek verdi. Bu tarihten sonra kurulan derneklerle kadınların toplu içindeki yeri hakkında farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Her yıl 8 Mart tarihinde ise yürüyüş ve etkinlikler gerçekleştirildi. 2019 yılında İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşte ise polis tarafından yapılan sert müdahale haberlere konu olmuştu.

Annelere, eşe, nişanlıya, sevgiliye Kadınlar Günü'nde hediye alınmaktadır. Bu hediyelerin başında ise şüphesiz çiçek gelmektedir. Çiçekleri sevmeyen kadın yok denecek kadar azdır. Rengarenk mis kokulu çiçekler özel günlerin kurtarıcısıdır. Kadınlar Günü'nde sizde çiçek alarak karşınızdaki kadını mutlu edebilirsiniz.

Diğer yapılan araştırmalara göre Kadınlar Günü'nde en çok alınan hediyeler parfüm, makyaj malzemesi, ayakkabı ve kıyafet olarak belirlenmiştir. Riskli bir tercih yapmak istiyorsanız bu seçenekleri de değerlendirebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 15:06