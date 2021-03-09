Kadına yönelik şiddete karşı komisyon için ilk adım!

Türkiye'de kadına yönelik şiddet son bulmuyor. Samsun'da İbrahim Zarap'ın eski eşi E.M.'yi sokak ortasında dövmesi, yerde baygın halde yatan kadına tekme atmaya devam etmesi kamuoyunda infial yaratmıştı. Bunun üzerine açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına yönelik şiddet olaylarının incelenmesi amacıyla TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) yeni bir komisyon oluşturulacağını bildirmişti.

AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan, Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Bülent Turan ve Mehmet Muş imzalı önergenin TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanlığına gönderildiği ifade edildi.

Önergede ne denildi?

Söz konusu önergede, Türkiye'de kadına yönelik şiddet olaylarının nedenlerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, siyaset ve hukuk dünyası, sivil toplum kuruluşları ve kurumların iş birliği ile tek bir olayın bile gerçekleşmemesini güvence altına alacak şekilde çözümlerin belirlenmesi, şu anki hukuki durumun değerlendirilmesi, uygulamaların ele alınması ve ilave önlemlerin tespit edilmesi için Meclis Araştırması açılması talep edildi.

Erdoğan, kadın hakları bakımından en gelişmiş görülen ülkelerde gerçekleşen kadın cinayetlerinin bile Türkiye'deki cinayetlere göre daha fazla olduğunu belirterek, yine de Türkiye'nin hedef alındığını söylemişti. Türkiye'de kadınların cani bir şekilde katledilmelerine, sokak ortasında şiddete maruz kalmalarına ve Samsun'daki olaya işaret eden Yit Erdoğan, kadına yönelik şiddet konusunda TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) yeni bir komisyon oluşturulacağını ifade etmişti. Erdoğan, Türkiye'de kadınların şiddet görmelerine müsaade edilmeyeceğini aktarmıştı.

Samsun'da E.M. isimli kadının eski eşi tarafından sokak ortasında şiddete maruz kalmasına değinen Erdoğan, İbrahim Zarap'ın tutuklandığını ve bu konuda Adalet Bakanı Gül ile görüşmede bulunduğunu söylemişti. Erdoğan, kadınların hiç kimsenin malı olmadığını belirterek, kadınların erkeklere eşit haklara sahip insanlar olduğunu dile getirmişti. Kadına yönelik şiddetin hiçbir açıklamasının olamayacağını aktaran Erdoğan, Türkiye'de son dönemde meydana gelen kadına yönelik şiddet olaylarıyla kadim değerlerden uzak kalındığının anlaşıldığını ifade etmişti.

Erdoğan, kadını eş, evlat ve anne olmaktan çıkaran ve ruhsuz bir birey şeklinde ortaya koyan kişilerin oyununa asla gelinmeyeceğine dikkat çekerek, kişilik bozukluklarının bir sonucu olarak cinayetlerin ve saldırıların yaşandığını söylemişti. Töre bahanesiyle kadına yönelik şiddeti Türk kültürüyle bağdaştırma çabasında olanlara müsaade edilmeyeceğini kaydeden Erdoğan, kötülere meydan okunacağını belirtmişti.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 16:11