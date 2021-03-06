Kadın ve erkeklerin ortalama evlenme yaşı kaç oldu?

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Türkiye'deki ortalama evlenme yaşına ilişkin önemli bir araştırma gerçekleştirdi.

Türkiye'de ortalama olarak ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu şehir Tunceli oldu. Söz konusu şehirde ortalama evlenme yaşı kadınlar için 27,6 olurken, erkekler için 31,3 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de ortalama olarak ilk evlenme yaşının en düşük olduğu şehir ise "kadınlar" için Ağrı oldu. Burada ortalama evlenme yaşı kadınlar için 22,2 oldu. Türkiye'de ortalama olarak ilk evlenme yaşının en düşük olduğu şehir "erkekler" için Şanlıurfa oldu. Burada ortalama evlenme yaşı erkekler için 26,0 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de 2020 senesinde resmî anlamda ilk evliliğini yapan kadınlar için 25,1 ortalama evlenme yaşı oldu. Erkekler için ise 27,9 ortalama evlenme yaşı oldu.

Eğitim düzeyleri aynı olan eşlerin oranı belli oldu

Türkiye'de yapılan resmî evliliklerde çiftler arasındaki eğitim farkı da 2019 senesi bazında değerlendirildi. Türkiye'de kadınların yüzde 40,4'lük bölümünün eğitim düzeyi kendilerine göre daha yüksek erkeklerle evlendikleri tespit edildi. Türkiye'de eşlerinden daha yüksek eğitim düzeyine sahip olan kadınların oranı da yüzde 15,1 olarak açıklandı. Aynı eğitim düzeyine sahip eşlerin oranı ise yüzde 42,9 olarak kayıtlara geçti. Eğitim düzeyleri arasındaki farkın tespit edilemediği eşlerin oranı da yüzde 1,6 olarak belirtildi.

Boşanma hızının en yüksek ve en düşük olduğu şehirler

Türkiye'de kaba boşanma hızı, 2020 senesinde binde 1,62 olarak açıklandı. Antalya, kaba boşanma hızının en yüksek olduğu şehir olarak kayıtlara geçti. Burada kaba boşanma hızı binde 2,47 oldu. İzmir, kaba boşanma hızı en yüksek ikinci şehir olarak kaydedildi. Burada kaba boşanma hızı binde 2,45 oldu. Muğla, kaba boşanma hızı en yüksek üçüncü şehir olarak kayıtlara geçti. Burada kaba boşanma hızı yüzde 2,40 oldu.

Hakkâri, kaba boşanma hızının en düşük olduğu şehir olarak kaydedildi. Burada kaba boşanma hızı binde 0,24 oldu. Muş, kaba boşanma hızı en düşük ikinci şehir olarak kayıtlara geçti. Burada kaba boşanma hızı binde 0,25 oldu. Şırnak, kaba boşanma hızı en düşük üçüncü şehir olarak kaydedildi. Burada kaba boşanma hızı binde 0,29 oldu.

Erkekler daha geç evleniyor

Türkiye'de erkeklerin kadınlara kıyasla ortalama olarak 3 sene daha geç evlendiği tespit edildi. İlk evliliklerin genel olarak 30 yaşından önce gerçekleştirildiği öğrenildi.

Ortalama ilk evlilik yaşı kaç oldu?

Türkiye'de kadınlarda ortalama ilk evlilik yaşı 2001 senesinde 22,7 olurken, 2018 senesinde 24,8'e çıktı. Erkeklerde ortalama ilk evlilik yaşı 2001 senesinde 26 olurken, 2018 senesinde 27,8'e çıktı.

İlk evlilik yaşı 30'u geçebilir

Türkiye'de ortalama ilk evlilik yaşı yükselmeye başladı. 2040 senesinde erkeklerde ortalama ilk evlilik yaşının 30'u geçebileceği tahmin ediliyor.