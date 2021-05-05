Kadın Polise Ahlaksız Teklif! İngiliz Turist Hakkında Şok Karar

Antalya'da yaşandığı öğrenilen skandal olay ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Konunun başrolünde bulunan İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs, maske takmamış olması sebebi ile uyarı almış olduğu polisin yanındaki kadın polisi gösterdi ve “beğendim, bana göndersene” şeklinde bir ifade kullandı. Bu sözleri ardından gözaltına alındığı öğrenilen İngiliz turist hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgilere göre İngiliz turist nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı ve ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Bunun yanı sıra skandal sözler kullanan İngiliz adamın savcılığa vermiş olduğu ifadesine göre sözlerinin yanlış bir şekilde Türkçe’ye tercüme edildiği ifade edildi.

34 yaşındaki Letonya asıllı İngiliz turistin savcılıktaki ifadesinde sözlerinin yanlış çevrildiği öne sürüldü. 34 yaşındaki adam, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı ve ardından serbest bırakıldı. Skandal olay dün sabah saatlerinde Antalya'da yaşandı. Kaleiçi girişi saat kulesi önünde meydana gelen olayda İngiliz turist gözaltına alındı. Denetim sırasında polis ekipleri Letonya asıllı İngiliz turisti durdurdu ve maske takması konusunda bir uyarı yaptı. 34 yaşındaki adam ise polisin bu isteğini geri çevirdi ve polisin yanındaki kadın meslektaşını işaret etti. İşaret ettiği kadın polis hakkında “beğendim, bana göndersene” şeklinde ifade kullanan adama polis ise biber gazı çıkarttı. Polis ardından 34 yaşındaki adamdan pasaportunu göstermesini talep etti. Letonya asıllı İngiliz turist ise pasaportunu göstermedi ve cep telefonunu çıkartıp sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı.

Turist yaklaşık olarak 500 metre yürüyüp cep telefonu ile yaşanan olayları görüntüleri. Bunun yanı sıra, polis de telefonları ile aynı şekilde görüntüleri kayıt altına aldı. Letonya asıllı İngiliz adam, polis ekiplerinin kendisini köpeğe ısıttırdığını iddia etti. Ekipler tarafından araca bindirilmeye çalışan turist, tekrardan kendisine uzatılan maskeyi ısrarlar üzerine taktı fakat çenesinin ağzına tutmak istedi. Daha sonra polis merkezine götürüldüğü öğrenilen turist hakkında hakaret, cinsel taciz, maske takmamak ve polise mukavemet suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Letonya asıl İngiliz turiste maske takmamaktan 900 lira ceza uygulandığı açıklandı.