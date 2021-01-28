Kadın askerlere makyaj ve oje izni çıktı!

Biden yönetimi tarafından orduda yer alan kadın askerlere ilişkin yeni bir düzenlemeye imza atıldı. Söz konusu düzenlemenin 24 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi. Yeni düzenlemeye göre, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ordusunda yer alan kadınlar artık rahatlıkla makyaj yapabilecek. Kadın askerler oje de sürebilecek. Takı takmalarına da izin verilecek olan kadınlar saçlarını at kuyruğu şeklinde toplayabilecek. Öte yandan, saç uzunluğuna ilişkin herhangi bir kural da uygulanmayacak. Kadınlara emzirme izni de verilecek.

"Kıymetli hissetmelerini hedefliyoruz"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ordu yetkilisi General Brito, politikaların sık sık gözden geçirildiğini ve bütün personelin kendisini kıymetli hissetmesi için yeni politikaların hayata geçirildiğini ifade etti. Brito, yapılan son düzenlemelerle birlikte kadın askerlerin ön plana çıkarıldığını belirtti.

Trans bireyler hakkındaki yasağa son verildi

Trump'ın birçok kararını iptal eden Biden, trans bireylerin orduda yer almasına yönelik yasağa da son vermişti. Savunma Bakanı Austin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, trans bireylerin artık ordu personeli olarak görev yürütebilmeleri için hamlede bulunacaklarına işaret etmiş, bunun kesinlikle makul bir hamle olacağını söylemişti.

"Hedefimiz insanları korumak"

Ordunun ABD (Amerika Birleşik Devletleri) halkını hem iç düşmanlara hem de dış düşmanlara karşı korumayı hedeflediğini ifade ederek, bütün herkesin temsil edilmesi durumunda bu hedefe daha rahat ulaşılabileceğini aktarmıştı. Kadın personelin özel yaşamlarındaki gibi rahat hissetmeyi tercih ettikleri gündeme gelmiş, bunun üzerine söz konusu düzenlemeler yapılmıştı.

Ordu yetkililerinden Clark, topuz gibi modeller nedeniyle kadınların saçlarının döküldüğüne dikkat çekerek, bunu önlemek amacıyla daha sağlıklı saç stillerine onay verildiğini ifade etti. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ordusunun yüzde 15'i kadınlardan meydana geliyor.

"Herkesin saç tipi farklı"

Hava Kuvvetleri'nde 2021 senesinin Şubat ayı itibarıyla kadınlar saçlarını örebilecekler. Aynı zamanda kadınlar saçlarını at kuyruğu şeklinde de toplayabilecekler. Hava Kuvvetleri yetkilisi Bass, herkesin saç tipinin farklı olduğuna işaret ederek, kadın askerlere yönelik düzenlemelerden hoşnut olduklarını ifade etti.

Biden: Cinsiyet bir kriter olmamalı!

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, Biden, askerî görevlerde toplumsal cinsiyetin bir kriter olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Biden, ülkesinin çeşitlilik sayesinde güç kazandığını ifade ediyor. Bu konuda kararname imzalayan Biden'ın, cinsel kimlik ve toplumsal cinsiyet sebebiyle gerçekleşen görevden almaları önlemeyi hedeflediği kaydedildi.

Obama döneminde de izin verilmişti

Obama döneminde 1 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla trans bireylerin herhangi bir şekilde cinsel kimliklerini saklamadan görev yürütmelerine imkân tanınmıştı. Yeni trans bireylerin de orduya asker olarak katılmaları için bir senelik süre verilmişti. Trump yönetiminde söz konusu tarih ilk olarak 1 Ocak 2018 tarihine ertelenmiş, daha sonra da iptal edilmişti. 2017'de sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, orduya yeni trans bireylerin katılamayacağını ve aktif görevde olan trans bireylerin de görevden alınacağını belirtmişti. Biden yönetimi, Trump yönetimindeki yasaktan etkilenen insanların askerî kayıtlarında da düzenleme yapacak. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ordusunda yer alan 1,3 milyona yakın muvazzaf askerden yaklaşık 10 bininin trans birey olduğu değerlendiriliyor.