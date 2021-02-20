Kademeli normalleşme kararı verilen ilk ilimiz belli oldu!

Türkiye'de 1 Mart 2021 tarihinde risk kategorilerine göre belirli illerde kademeli normalleşme sürecine geçilecek. Kademeli normalleşme kararı verilen ilk ilimiz Bartın oldu. Söz konusu ilimizde 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla yüz yüze eğitim sistemine yeniden geçileceği ifade edildi. 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik uygulanan pazar yeri yasağına da son verileceği bildirildi.

Hangi kararlar alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaka ve aşılama durumuna göre il bazında 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kademeli normalleşmeye geçileceğini duyurmasından sonra Bartın Valisi Güner liderliğinde bir toplantı düzenlendi. Söz konusu toplantıda alınan kararlar şu şekilde:

- Bartın genelinde bulunan bütün okullarda 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitim sistemine geçiş yapılacak. Eğitim-öğretim ilkokul düzeyindeki öğrencilerin yanı sıra 8'inci ve 12'nci sınıf düzeyindeki öğrenciler için haftada 5 gün olacak.

- 5'inci, 6'ıncı ve 7'inci sınıf düzeyindeki öğrenciler ile 10'uncu ve 11'inci sınıf düzeyindeki öğrenciler ise iki ayrı gruba bölünecek. Birinci grupta yer alan öğrencilere yönelik eğitim-öğretim pazartesi ve salı günleri gerçekleştirilecek. İkinci grupta yer alan öğrencilere yönelik eğitim-öğretim ise perşembe ve cuma günleri yapılacak. Her hafta çarşamba günü de okulların hepsi dezenfekte edilecek.

- Okullarda bulunan kantinler açılacak ancak masa ve sandalyelerin hepsi kaldırılacak. Öğrencilerin kalabalık oluşturmalarını engelleyecek biçimde temel gereksinimlerin giderilmesine ilişkin satış gerçekleştirilmesi şartıyla açılmalarına izin verilecek.

- Bahar döneminde Bartın Üniversitesi'nde teorik dersler tümüyle online ortamda verilecek. Uygulamalı eğitimler de gerekli önlemlerin alınmasının ardından en makul koşullarda aşamalı olacak şekilde yüz yüze verilebilecek.

- Bartın dışından uygulamalı eğitimler için gelecek olan öğrenciler KYK yurtlarında ve her odada bir kişi olacak şekilde konaklayacak.

- 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik pazar yeri yasağına da 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla son verilecek.

Bartın'da koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta şehir bazında vaka durumu kamuoyu ile paylaşılıyor. 8-14 Şubat 2021'de Bartın'da her 100.000 kişide olmak üzere 44,69 vaka tespit edildi. Böylece Bartın, koronavirüs vakalarına göre iller sıralamasında 41'inci sıraya yerleşti.

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede yerinde karar sürecine geçildiği biliniyor. Koca, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kademeli olacak biçimde herkesin beklediği normalleşme sürecine geçileceğini duyurdu. İller "düşük riskli iller", "orta riskli iller", "yüksek riskli iller" ve "çok yüksek riskli iller" olmak üzere 4 kategoriye bölünecek. Her ilde artık farklı kararlar alınacak. Bu kategoriler illerdeki vaka sayılarına ve aşılamada gelinen duruma göre belirlenecek. Yani her vatandaş kendi yaşadığı ilin kaderini belirleyecek denilebilir. Restoran ve kafe gibi işletmeler hakkındaki kararlar da yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.