Kademeli normalleşme başlıyor! Hangi şehirler Mart ayında normalleşecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, şehirlerin vaka sayılarına ve aşılama durumuna göre "düşük riskli şehirler", "orta riskli şehirler", "yüksek riskli şehirler" ve "çok yüksek riskli şehirler" olmak üzere 4 farklı kategoriye ayrılacağını bildirmişti. Erdoğan, kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelere ilişkin kararın yakın zamanda duyurulacağını söylemişti.

Şehir bazında aç-kapa modeli uygulanacak

Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta şehir bazında duyurulan haritaya göre normalleşme sürecinin seyri belli olacak. Türkiye genelinde tamamen kapanma veya tamamen açılma yerine Mart ayından itibaren şehir bazında aç-kapa modeline geçilecek.

4 farklı kategori belirlenecek

Türkiye'de koronavirüs vakalarına ve aşılama durumuna göre şehirler; "düşük riskli şehirler", "orta riskli şehirler," "yüksek riskli şehirler" ve "çok yüksek riskli şehirler" olmak üzere 4 farklı kategoriye ayrılacak. Böylece şehirlerin normalleşme adımları da bu doğrultuda belirginlik kazanacak.

Hangi kriterlere bakılacak?

Vaka sayılarının 100 binde 10'un altında olduğu şehirler "düşük riskli şehirler" kategorisinde yer alacak. Vaka sayılarının 100 binde 11-35 arası olduğu şehirler "orta riskli şehirler" kategorisinde yer alacak. Vaka sayılarının 100 binde 36-100 arası olduğu şehirler üstünde olduğu şehirler "yüksek riskli şehirler" kategorisinde olacak. Vaka sayılarının 100 binde 100'ün üstünde olduğu şehirler de "çok yüksek riskli şehirler" kategorisinde olacak. "Düşük riskli şehirler" mavi renkle, "orta riskli şehirler" sarı renkle, "yüksek riskli şehirler" turuncu renkle, "çok yüksek riskli şehirler" ise kırmızı renkle gösterilecek.

Vatandaşlar kendileri belirleyecek

Restoran, lokanta ve kafe gibi işletmelere yönelik kısıtlamalar ile sokağa çıkma yasaklarına yönelik değişiklikler 2 haftada bir olmak üzere duyurulacak. Yani bir şehirde vaka sayılarının artması durumunda kapanma uygulanacak. Bir şehirde vaka sayılarının azalması durumunda ise açılma hayata geçirilecek. Aslında vatandaşlar, kendi yaşadıkları şehirde alınacak olan kararları kendileri belirlemiş olacaklar. Koronavirüs sürecinde önlemlere dikkat edilen şehirlerde kısıtlamalar kademe kademe esnetilecek.

Mart ayından itibaren düşük riskli şehirlerde bulunan bütün okullarda yüz yüze eğitim başlayacak. Fakat kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak modele göre, bütün sınıflar iki ayrı gruba bölünecek. Pazartesi ve Salı günleri bir grup eğitim görürken, Perşembe ve Cuma günleri diğer grup eğitim görecek. Çarşamba günü ise okullar dezenfekte edilecek.

Koronavirüs risk grubunda düşük seviyede yer alan illerde 1 Mart tarihinden itibaren tüm okullarda da yüz yüze eğitime geçilecek. Ancak kademeli normalleşme döneminde dönüşümlü eğitim modeli uygulanacak. Sınıflar ikişerli gruplara bölünecek ve Pazartesi, Salı ve Perşembe, Cuma şeklinde okullarda eğitim verilecek Çarşamba günlerinde ise okullarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilecek.

Kademeli normalleşmenin ilk başlayacağı yani düşük riskli şehirler şöyle:

Vaka sayılarının 100 binde 10'un altında olduğu Bitlis, Hakkâri ve Şırnak'ta Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecine hızlı bir şekilde adım atılacak.

Orta riskli şehirler şu şekilde:

Vaka sayılarının 100 binde 11-35 arası olduğu şehirler: Ankara, Bilecik, Çorum, Aydın, Bursa, Karabük, Isparta, Sivas, Denizli, Eskişehir, Kırşehir, Kastamonu, Uşak, Ağrı, Şanlıurfa, Bingöl, Gaziantep, Iğdır, Çankırı, Afyonkarahisar, Siirt, Kars, Diyarbakır, Muş, Mardin, Van, Batman.

Yüksek riskli şehirler şöyle:

Vaka sayılarının 100 binde 36-100 arası olduğu şehirler: Gümüşhane, Amasya, Aksaray, Konya, Mersin, Kocaeli, Balıkesir, Sinop, Artvin, Antalya, Sakarya, Burdur, Yalova, Nevşehir, Edirne, Ardahan, Hatay, Bayburt, Erzincan, İstanbul, Adana, Kayseri, Tekirdağ, Muğla, Niğde, Zonguldak, Kilis, Kırklareli, Kütahya, Elazığ, Bolu, Bartın, İzmir, Düzce, Kırıkkale, Manisa, Malatya, Yozgat, Kahramanmaraş, Tunceli, Erzurum, Çanakkale.

Çok yüksek riskli şehirler ise şu şekilde:

Vaka sayılarının 100 binde 100'ün üstünde olduğu şehirler: Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Samsun, Osmaniye, Karaman, Tokat, Adıyaman.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 11:31