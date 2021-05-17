Tüm Türkiye tarafından beklenen Kabine Toplantısı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başladığı öğrenildi. Kabine Toplantısı’nda kademeli normalleşme adımlarının 1 Haziran'a kadar devam edeceği ve bu konu hakkında gelişmeler yaşanması beklenirken 1 Haziran tarihinden sonrası da değerlendirme altına alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün millete sesleniş konuşmasında da esnafa da müjde vermesi beklenen gelişmeler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı’nın Beştepe'de gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı. Kabine Toplantısı’nda değerlendirilen konular, 1 Haziran sonrasında hangi tedbirlerin alınacağı ve kademeli olarak normalleşme süreci ile ilgili detaylı bilgiler ile merak edilen konular haberimizin devamında yer almaktadır.

Kabine Toplantısı’nda öncelikli gündemin korona virüs ile mücadele olacağı belirtildi ve bunun yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da bir sunum gerçekleştirileceği öğrenildi. Beştepe'de toplanan Kabine Toplantısı’nda 10 günlük tam kapanma dönemine sonuçları analiz edilecek ve konu hakkında yorumlar yapılacak. Aynı zamanda nüfusa oranla şehir vaka haritası üzerinde de analizler gerçekleşecek. İçişleri Bakanlığı’nın dün açıklamış olduğu kademeli normalleşme planının 1 Haziran tarihine kadar uygulanacağı ve 1 Haziran sonrasında da hangi tedbirlerin alınacağı görüşülecek konular arasında yer alıyor. Gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı’nda esnaf son durumu hakkında da bilgi paylaşımı yapılacak ve esnafa bir müjde gelmesi bekleniyor. Kademeli normalleşme adımları kapsamında işyerlerinin açık kalması adına atılacak olan adımlar değerlendirme altına alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği millete sesleniş konuşmasında esnafa bir dizi müjde verilmesi de beklenmekte.

Ülkemizde korona virüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısının da 26 milyona yaklaştı bilgisine ulaşıldı. Biontech ile Sinovac aşıları sonrasında Rusya'nın Sputnik V aşısının da kullanılmaya başlanacağı öğrenildi. Bu açıdan yapılacak olan toplantıda Türkiye'deki aşı tedarikindeki son durum ve yol haritası üzerinde değerlendirmeler yapılacak ve yerli aşı çalışmaları da masaya yatırılan konular arasında yer alacak. Bunun yanı sıra gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir basın toplantısı yapması beklenmekte.