Kabine toplanıyor! Risk haritası yenilenecek

Kabine toplantısında bugün koronavirüsle mücadelede gelinen son durum ve alınacak olan yeni önlemler değerlendirilecek.

Beştepe'de düzenlenecek olan toplantıda koronavirüs verilerine göre hazırlanan risk haritası yenilenecek. Şehirlerdeki koronavirüs vaka sayısı ele alınacak. Koronavirüsle mücadelede alınması muhtemel yeni önlemler görüşülecek. Yüz yüze eğitim, restoran, kafe ve lokantaların durumu ile sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar yine şehirlerin risk durumuna göre yenilenecek.

Koronavirüs bakımından tehlikenin arttığı şehirlerde önlemler de sıkılaştırılacak. Aşılama programında gelinen son durum da ele alınacak.

Risk haritası yenilenecek

Türkiye'de şehirler koronavirüs bakımından risk durumuna göre; düşük riskli şehirler, orta riskli şehirler, yüksek riskli şehirler ve çok yüksek riskli şehirler olarak 4 farklı gruba ayrılmıştı. Türkiye'nin 14 şehri "düşük riskli", 28 şehri "orta riskli", 22 şehri "yüksek riskli" ve 17 şehri "çok yüksek riskli" olarak belirlenmişti. Fakat vaka sayıları yeniden artış göstermeye başladı. Risk haritasının duyurulduğu 1 Mart 2021 tarihinde günlük vaka sayısı 9 bin 891 iken, şimdi bu sayı 15 bini geçmiş durumda.

Türkiye'de günlük vaka sayısının 15 bini aşmasıyla birlikte süreç yeniden değerlendirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından risk haritası yenilenecek. Koronavirüs vakalarının ve tehlikenin arttığı şehirlerde yeni önlemler hayata geçirilecek.

Şehirlerin renkleri nasıl tespit ediliyor?

100 binde tespit edilen vaka sayısı 10'un altında olan şehirler, "düşük riskli" sayılıyor. 100 binde tespit edilen vaka sayısı 11-35 arası olan şehirler "orta riskli", 100 binde tespit edilen vaka sayısı 36-100 arası olan şehirler "yüksek riskli" olarak değerlendiriliyor. 100 binde tespit edilen vaka sayısı 100'ün üstünde olan şehirler ise "çok yüksek riskli" sayılıyor.

Düşük riskli şehirler "mavi" renkle gösterilirken, orta riskli şehirler "sarı", yüksek riskli şehirler "turuncu" ve çok yüksek riskli şehirler ise "kırmızı" renkle gösteriliyor. Renklerin tespit edilmesinde yalnızca vaka sayılarına bakılmıyor. Vaka sayılarının yanı sıra vaka sayısının nüfusa olan oranı, vaka sayılarındaki artış ve azalış oranı, hastanelerde servis kapasitesi ile yoğun bakım kapasitesi gibi ölçütlerin değerlendirilmesi sonucu renkler tespit ediliyor.

Önlemler artırılacak mı?

Bugün düzenlenecek olan kabine toplantısında şehirlerin koronavirüs bakımından risk durumlarına bakılacak. Risk durumunda artış görülen şehirlerde önlemler de artırılacak.

Türkiye koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 13 bin 378 vaka tespit edilirken, 15 bin 516 kişi iyileşti. Türkiye'de son bir günde koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı gerçekleşti. Hasta sayısı ise 852 olarak açıklandı. Türkiye'de son bir günde uygulanan test sayısı 132 bin 425 oldu.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 11:59