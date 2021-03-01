Kabine toplanıyor! Önlemler esnetilecek mi?

Türkiye'de bugünden itibaren kademeli normalleşme süreci başladı. Kabine toplantısında bugün koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni kararlar alınacak. Söz konusu toplantıda koronavirüs önlemlerinin esnetilmesine ilişkin değerlendirme yapılacak.

Şehir bazında karar verilecek

Şehirlerde koronavirüs kısıtlamalarına aşama aşama son verilecek. Önlemlerin esnetilmesine ilişkin şehir bazında karar alınacak. Düşük riskli şehirler mavi kategoride, orta riskli şehirler sarı kategoride, yüksek riskli şehirler turuncu kategoride, çok yüksek riskli şehirler ise kırmızı kategoride yer alacak.

Mavi kategori: 100 binde 10'un altında vaka kaydedilen şehirler.

Sarı kategori: 100 binde 11-35 arası vaka kaydedilen şehirler.

Turuncu kategori: 100 binde 36-100 arası vaka kaydedilen şehirler.

Kırmızı kategori: 100 binde 100'ün üstünde vaka kaydedilen şehirler.

Restoran ve kafeler açılacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından normalleşme hamlelerine ilişkin bir rehber oluşturuldu. İl hıfzıssıhha kurulları, koronavirüs önlemlerinin esnetilmesine yönelik karar verebilecek. Restoran ve kafe gibi işletmeler de böylece belirli koşullar altında faaliyet gösterebilecek.

Sağlık Bakanı Koca, şehir bazında koronavirüste gelinen son durumu ve farklı sektörlerin açılması hususunda Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından yürütülen çalışmaları aktaracak. Mavi ve sarı kategoride yer alan şehirlerde restoran ve kafelerin yeniden açılabileceği ifade ediliyor.

65 yaş üstü vatandaşlar ne olacak?

65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını istiyor. Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilk dozdan 42 gün sonra koronavirüs aşısının koruma sağladığını belirterek, aşılama durumuna göre şehir bazında önlemlerin esnetilebileceğini ifade etti.

Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

MEB (Millî Eğitim Bakanlığı), 1 Mart Pazartesi günü başlatılması beklenen yüz yüze eğitimin 2 Mart Salı günü başlatılmasına yönelik karar aldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından ortaya konulan şartlar ile şehir bazında açıklanan koronavirüs verilerinin ele alınacağı ifade edildi. Söz konusu açıklamada, resmî ve özel bütün okullarda 2 Mart Salı günü yüz yüze eğitimin şehir bazında koronavirüsün seyrine göre başlatılmasına yönelik karar verildiği bildirildi. Açıklamada, Kabine toplantısında alınacak kararlar doğrultusunda "yerinde karar" sürecine uygun olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürüleceği aktarıldı.

Aşılama programı değerlendirilecek

Kabine toplantısında Almanya ve Çin'den istenen aşıların son durumu değerlendirilecek. Söz konusu toplantıda, yerli aşı çalışmaları konuşulacak. Aşılama programında gelinen son durum da görüşülecek.

Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 8 bin 424 vaka tespit edilirken, 6 bin 511 kişi iyileşti. Türkiye'de son bir günde koronavirüs kaynaklı 66 can kaybı gerçekleşti. Hasta sayısı ise 610 olarak açıklandı.