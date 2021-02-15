Kabine toplanıyor! Gündemde hangi konular var? Kısıtlamalar gevşetilecek mi?

Kabine toplantısının bugün yapılması bekleniyordu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de bulunması sebebiyle söz konusu toplantının bugün gerçekleştirilemeyeceği öğrenildi. 17 Şubat Çarşamba günü düzenlenmesi beklenen kabine toplantısında, Türkiye'de koronavirüsle mücadele dâhilinde yürütülen faaliyetler ve hayata geçirilen tedbirler ele alınacak.

Koronavirüste gelinen durum konuşulacak

Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Koca önemli bir sunum yapacak. Söz konusu toplantıda, Türkiye'de okulların kısıtlı olarak yüz yüze eğitime geçmesiyle ilgili ilerleyen süreçte yapılacak hamleler görüşülecek. Koronavirüste gelinen durum ile mutasyonlu koronavirüse ilişkin son veriler değerlendirilecek. Öte yandan, Türkiye'de hayata geçirilen kısıtlamaların yansımaları konuşulacak. Koronavirüs aşısının ikinci dozunun uygulanmasına yönelik çalışmalar da görüşülecek.

İşletmeler açılacak mı?

Koronavirüs tablosu doğrultusunda yerel anlamda çeşitli kısıtlamaların gevşetilebileceği ifade ediliyor. Kabine toplantısında kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerin yeniden faaliyet gösterme ihtimali konuşulacak. Koronavirüs bakımından tehlikenin az olduğu ve vaka sayılarının azaldığı yerlerde kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerin sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde açılabileceği belirtiliyor. Söz konusu işletmelerin kısıtlı sayıda müşteri ve Hayat Eve Sığar kodu ile yeniden faaliyet göstermesine ilişkin Bilim Kurulu tarafından yapılan öneriler kabine toplantısında ele alınacak.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de günlük 1.000'li sayıların görülmesi durumunda yasakların esnetilebileceğini dile getirmişti. Prof. Dr. İlhan, kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerin ne zaman faaliyet göstereceğine ilişkin kararın İçişleri Bakanlığı tarafından verildiğini belirterek, bu konuda günlük 1.000'li, 2.000'li sayıların görülmesinin daha uygun olacağını söylemişti. Vaka sayılarının azalması için önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. İlhan, böylece normal yaşama dönüş yapılabileceğini dile getirmişti.

Sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı?

Türkiye'de bir süredir hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonu aralıksız sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Türkiye'de hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağında sürenin azaltılabileceği ifade ediliyor. Mart ayı itibarıyla hafta sonu şehir bazında sokağa çıkma yasağının gevşetilebileceği belirtiliyor. Fakat koronavirüs vakalarının fazla olduğu ve koronavirüsün yayılma hızı bakımından beklenen azalmanın görülemediği şehirlerde kısıtlamaların gevşetilmesine ilişkin kararın koronavirüsün seyri doğrultusunda verileceği tahmin ediliyor. Erdoğan, koronavirüs vakalarının belirli bir sayının altına gerilemesiyle birlikte işletmelere yönelik yasakların aşamalı olarak esnetilmesine dair takvimin hayata geçirilebileceğini söylemişti.

Vakalar şehir şehir açıklanacak

Öte yandan, Türkiye'de koronavirüsle mücadele dâhilinde artık vakalar şehir şehir açıklanacak. Böylece yerel olarak yeni önlemlerin alınmasına veya mevcut önlemlerin gevşetilmesine karar verilecek.

Anayasa çalışmaları da konuşulacak

Kabine toplantısında hukuk ve ekonomi alanında yürütülen reform faaliyetleri değerlendirilecek. Söz konusu toplantıda yeni anayasa çalışmaları da konuşulacak. Bakanlıklar tarafından bu konuda bilgi verilecek.