Kabine bugün toplanıyor! Kafe ve restoranlar yeniden açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerini koronavirüs tedbirleri, kafe ve restoranların durumu, sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni Anayasa ve Gara Operasyonu'nun olması bekleniyor

Beklenen kabine toplantısı bugün... Söz konusu toplantı Külliye'de saat 15.30'da başlayacak. Sağlık Bakanı Koca tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kabine üyelerine yönelik bilgilendirme yapılacak. Toplantıda, koronavirüsle mücadele dâhilinde ilerleyen süreçte yapılacak hamlelerin yanı sıra koronavirüsün seyri, mutasyonlu koronavirüse ilişkin veriler, tedbirlerin koronavirüs tablosuna olan yansıması ve koronavirüs aşısının ikinci dozuna yönelik uygulamalar değerlendirilecek.

Kafe ve restoranlar açılacak mı?

Kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerin koronavirüs tedbirleri altında yeniden faaliyet göstermesi ve Türkiye genelinde her hafta sonu aralıksız şekilde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının yumuşatılması gibi meseleler ele alınacak. Mutasyonlu koronavirüsün vaka sayılarında artışa yol açmaması durumunda Mart ayından itibaren yasakların kademe kademe gevşetilmesi hedefleniyor.

HES kodu ile girilecek

Mart ayının ortası itibarıyla kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerin koronavirüs tedbirleri altında yeniden faaliyet göstermesi bekleniyor. Söz konusu işletmelerde vatandaşların maskelerini çıkardığı ve haliyle insanlar arasında bulaşın arttığı ifade edilirken, bu nedenle katı önlemlerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelere HES (Hayat Eve Sığar) kodu ile girilmesi bekleniyor. Söz konusu işletmelerin kapalı bölümlerine yüzde 30 doluluk sınırı, açık bölümlerine ise yüzde 50 doluluk sınırı getirilmesi planlanıyor. Oturma süresinin ise 45 dakika ile sınırlandırılması bekleniyor.

Erdoğan'dan esnafı sevindirecek açıklama

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarının belirli bir eşiğin altına gerilemesi durumunda esnafa yönelik önlemlerin aşama aşama gevşetilmesine dair takvimin başlatılabileceğini söylemişti. Fakat son bir günde yine 7 bin 906 vakanın tespit edildiği düşünülürse bu konuda nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor.

Hafta sonu yasaklar kaldırılacak mı?

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin Mart ayından itibaren bazı düzenlemelerin yapılacağı düşünülüyor. Hafta sonları aralıksız olarak uygulanan sokağa çıkma yasağına son verilmesi planlanıyor. Hafta içi her gün saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağının ise biraz da süreceği düşünülüyor. Koronavirüsün seyri doğrultusunda hafta içi her gün uygulanan sokağa çıkma yasağına da son verilebileceği ifade ediliyor.

Aşılama süreci

Kabine toplantısında toplu aşılamaya ilişkin güncel verilerin ele alınması bekleniyor. Koronavirüs aşısının tedarikine ilişkin meselelerin ele alınabileceği belirtiliyor. Türkiye'de şimdiye dek 5 milyon 150 binden fazla insana aşı yapıldı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 4 milyon 400 bini geçti. İkinci doz uygulanan kişi sayısı ise 730 bini geçmiş durumda.

İki önemli konu daha var

Kabine toplantısında yeni anayasa hazırlığının konuşulması planlanıyor. Toplantının bir diğer önemli konusu da Gara bölgesine yönelik düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekâtı olacak.

Erdoğan da kabine toplantısından sonra her zamanki gibi Ulusa Sesleniş konuşması yapacak.