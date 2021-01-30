Kabe fotoğrafı yere serilmişti! Gözaltılar var

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına yönelik protestolar devam ediyor. Söz konusu protestolar kapsamında Kabe fotoğrafının yere serilmesi tepkilere neden olmuştu. Konuya ilişkin İstanbul Valiliğinden flaş bir açıklama geldi. Güney Kampüs'te 29 Ocak Cuma günü Rektörlük binasının karşısında "LGBTi bayrak" temasına sahip bir resim ile "Kabe üstüne şahmeran" temasına sahip bir figürün asıldığı ifade edilen açıklamada, toplumun belirli bir kesimi tarafından benimsenen dini değerlerin aleni bir şekilde aşağılandığı ve polis ekipleri tarafından bu suçu işleyen kişilerin yakalanması için çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

"5 kişi gözaltında"

Açıklamada, söz konusu çalışma kapsamında S.C.U., R.Ö., H.K., S.N.B. ve D.D.'nin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtilerek, iki kişinin yakalanması için faaliyetlerin sürdüğü kaydedildi. Başsavcılık tarafından verilen karar üzerine Güzel Sanatlar Kulübü'nde arama gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, farklı eylemlerde kullanıldığı tespit edilen pankart ve afişlerin yanı sıra portatif bir sunta panonun bulunduğu belirtildi.

"Terör örgütü PKK amblemine sahip bir kitap bulundu"

Açıklamada, LGBTi Kulübü'nde de arama gerçekleştirildiği ifade edilerek, burada LGBTi bayrakları, terör örgütü PKK amblemine sahip olan yasaklı bir kitap ve farklı eylemlerde kullanıldığı anlaşılan pankart ve afişlerin bulunduğu belirtildi. Savcılık tarafından verilen talimat üzerine R.Ö.'nün serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, diğer kişilere ilişkin yürütülen işlemlerin sürdüğü aktarıldı. Açıklamada, Kabe'ye yönelik saldırının esefle kınandığı ifade edildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyon!

AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Sözcüsü Çelik, Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığın kınandığını ifade etti. Çelik, "insanlık değerlerinin zirvesi" olarak nitelendirdiği Kabe'ye hiçbir çirkinlik tarafından zarar verilemeyeceğini belirtti.

Çelik, değerlere ve bilime saygı gösterilmesi gereken Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayın "provokasyon" olduğuna dikkat çeken Çelik, söz konusu üniversitenin Türkiye için seçkin bir değer olduğunu ve bu tarz eylemlerin üniversiteye gölge düşürmesine izin verilmemesi gerektiğini aktardı. Çelik, Kabe'ye yönelik saygısızlığa Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından da karşı çıkılacağına ve bu eylemin kabul edilmeyeceğine inandığını ifade etti.

Kabe'ye yönelik saygısızlığın vicdanlarda mahkûm olduğunu belirten Çelik, nefret suçlarının yalnızca inançlara değil bütün insanlığa karşı işlendiğine dikkat çekti. Çelik, söz konusu olaya ilişkin gerçekleştirilen yasal tahkikatın takip edileceğini kaydetti.

Protestolar neden başlamıştı?

Boğaziçi'ne rektör olarak Melih Bulu'nun atanması tepkilere neden olmuştu. Akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi'nin akademik bakımdan özerkliğinin, demokratik değerlerinin ve bilimsel bakımdan hürriyetinin ihlâl edildiğini ifade etmişler, bu atamayı reddettiklerini söylemişlerdi. Akademisyenler, Melih Bulu'nun AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) geçmişinin önemli olmadığını belirterek, Boğaziçi Üniversitesi hakkında herhangi bir fikre sahip olmayan, üniversitenin çalışma yöntemlerinden haberi olmayan bir kişinin gerekli sevk ve idareyi gerçekleştirmesinin imkânsız olduğunu söylemişlerdi.

Melih Bulu ne demişti?

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu ise doktorasını Boğaziçi Üniversitesi'nden yaptığını dile getirmişti. Bir kurumu sevk ve idare edecek kişinin seçimle belirlenmesi metodunun fazla tercih edilmediğini belirten Melih Bulu, demokrasinin uygun bir yöntem olduğunu ama akademisyenlerin oyları neticesinde rektör seçilmesinin mümkün olmadığına dikkat çekmişti. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'ni dört yıl içerisinde dünya sıralamasında ilk 100'e sokmayı amaçladığını ifade etmişti.