Johnson, AstraZeneca aşısını yaptırdı!

İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı, kanda pıhtılaşma meydana getirdiği, bunun sonucunda damar tıkanıklığına ve akciğer embolisine neden olduğu gerekçesiyle bazı Avrupa ülkelerinde geçici olarak durdurulmuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a söz konusu aşının ilk dozu uygulandı. Johnson, geçen sene koronavirüsle enfekte olmasının ardından yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü St. Thomas Hastanesi'nde aşısını yaptırdı.

"Çok hızlı yapıldı"

Oxford-AstraZeneca aşısının uygulanması sırasında herhangi bir şey hissetmediğini aktaran Johnson, söz konusu çok hızlı bir biçimde yapıldığını söyledi. Johnson, aşılama için hastaneye davet edilen insanların mutlaka aşılarını yaptırmaları için çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Johnson, Oxford-AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptırdığını belirterek, Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanlarına, gönüllülere ve bütün bilim insanlarına teşekkürlerini sundu. Johnson, hasret kalınan günlere geri dönebilmek amacıyla yapılabilecek en iyi şeyin aşı yaptırmak olduğunu dile getirdi.

Johnson, Oxford-AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına dair iddiaları reddetmiş, söz konusu aşının güvenilir olduğunu kaydetmişti.

İngiltere'de kaç aşı yapıldı?

İngiltere'de şu ana dek 26 milyondan fazla aşı uygulandı. Koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptıran kişi sayısı ise 2 milyon oldu.

"Aşı güvenli"

Avrupa İlaç Ajansı, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı ileri sürülen Oxford-AstraZeneca aşısının koruma sağladığını ve güvenilir olduğunu belirtmişti. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) de söz konusu aşının güvenilir olduğunu kaydederek, aşı için alınan randevulara mutlaka gidilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Kullanımı durdurulmuştu

Oxford-AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşma meydana getirdiği, damar tıkanıklığına ve akciğer embolisine neden olduğu iddia edilmişti. Almanya'da söz konusu aşının kullanımı geçici olarak durdurulmuştu. Almanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa İlaç Ajansı tarafından bulguların değerlendirileceğini ve söz konusu aşıya verilen acil kullanım onayının tekrar ele alınacağını bildirmişti. Almanya'dan sonra İtalya, İspanya ve Fransa'da söz konusu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

İrlanda, Tayland, Bulgaristan, Hollanda, Danimarka, İzlanda, Norveç, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya dâhil çok sayıda ülke tarafından Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı geçici olarak durdurulmuştu. Fakat İngiltere dâhil olmak üzere çok sayıda ülkede Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı sürüyor. Johnson hükümeti, söz konusu aşının güvenilir olduğunu belirterek, vatandaşlara aşı yaptırmaları için çağrıda bulunuyor. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), aşılama sürecini askıya almayı gerekli kılan bir delile ulaşılamadığını ve aşılamanın sürdürülmesinin kritik bir önem arz ettiğini belirtiyor.