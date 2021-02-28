Joe Biden: Kaşıkçı'nın hesabını soracağız!

Başkan Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın müttefiki olan Suudi Arabistan ile mevcut ilişkileri gözden geçireceklerini ve yeni baştan düzenleyeceklerini belirtti.

Amerikan televizyon kanalı Univision'a mülakat veren Joe Biden, Suudi Arabistan yönetiminden "İnsan hakları ihalleri sebebiyle hesap soracaklarını" kaydederek, "Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçiriyoruz, iki ülke arasındaki ilişkilerde 'temel değişikliklere' dair pazartesi günü açıklama yapacağız." dedi.

"İlişkilerin kalibre edilmeye ihtiyacı var"

Başkent Washington'da habercilerin sorularına cevap veren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Washington ile Riyad arasındaki ilişkilerin kalibre edilmesi gerektiğini belirterek, "ABD'nin değerleri ve çıkarlarıyla daha uyumlu duruma gelmesi için Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan Krallığı ilişkilerinin yeniden kalibre edilmeye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken söz konusu kalibrasyonun iki ülke ilişkilerini kesintiye uğratmayacağını sözlerine ekledi.

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili CIA raporu!

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili CIA tarafından hazırlanan raporun kamuoyuna açıklanması ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump tarafından engellenmiş, aynı rapor cuma günü ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla kamuoyu ile paylaşılmıştı. Raporun paylaşılmasıyla birlikte, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına karışan 76 kişiye ABD'ye giriş yasağı konulmuştu.

CIA raporunda, Suudi Arabistan Krallığının veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın, 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaşanan cinayet olayına onay verdiğinin altı çiziliyordu. Ancak Prens Muhammed bin Selman'ın ABD yönetimi tarafından yaptırım listesine dahil edilmemesi şaşırttı.

Suudi Arabistan'ın "CIA'in Cemal Kaşıkçı Raporu"na tepkisi

Riyad ise Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili CIA'in raporuna sert tepki göstermiş, raporun "yanlış, olumsuz ve kabul edilemez" olduğu belirtilmişti. Riyad, Prens Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle en küçük bir alakasının bulunmadığını savunmuştu.