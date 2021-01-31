Jigolo Olmak İsteyenleri Dolandıran Çetenin Notları Ortaya Çıktı…

Emniyet güçleri, 29 Ocak’ta Balıkesir’de bir jigolo çetesine operasyon düzenledi. 98 erkeği dolandırdığı ortaya çıkan şebekenin 44 kişiden oluştuğu ortaya çıktı ve bu şüpheliler gözaltına alındı. Çetenin çökertilmesinin ardından insanların nasıl tuzağa düşürüldüğüne dair detaylar da ortaya çıktı. Profesyonel çalışan jilogo çetesi, kiraladığı ofislerde bir çağrı merkezi oluşturuyor ve insanlarla bu şekilde iletişime geçiyor. Red Ajans adıyla ilan veren çete, jigolo olmak ister misiniz ilanlarına kanan insanlara çağrı merkezinden ulaşıyor.

Jigolo çetesinin notları ortaya çıktı

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberinde, jigolo çetesinin kullandığı notlardaki detaylar yer alıyor. Peki jigolo çetesi insanları nasıl dolandırıyor?

Adaylara ilk olarak kabul edildikleri ve müsaitlerse gün içinde bir kadınla görüşecekleri anlatılıyor. Adayların büyük bir kısmı müsaitim diyor ve bu görüşme için 3 bin lira alacakları söyleniyor. Ödemeler görüşmeden bir saat önce hesaba geçecek denen kurbanlara, sözleşmeli olarak iş yapıldığı anlatılıyor. Sözleşme içinse, 3 aylık 320 TL, 6 aylık 520 TL talep ediliyor. Alınacak ücrete göre cüzi bir tutar olmasından ötürü birçok kişi bu ödemeyi yapıyor ancak sonrasında bir daha çağrı merkezine ulaşamıyorlar. Jigolo çetesinin ağına düşen kişiler, utandığı için durumu ailesi ya da polis ile paylaşmak da istemiyor.