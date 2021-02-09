Jigolo Çetesinde Detaylar Ortaya Çıktı: ‘Sesi Güzeldi, 10 Bin Lira Yatırdım’

Geçtiğimiz günlerde, Rüya Ajans ismini kullanarak insanları dolandıran bir jigolo çetesi çökertilmişti. Savcı Cem Üstündağ imzasını taşıyan iddianameye göre, çeteye 120 bin lira kaptıran bir vatandaşın şikayeti üzerine başlayan operasyonun detayları ortaya çıktı.

BDDK yalanı

Çete, jigolo, yani kadınlarla para karşılığında birlikte olan erkek alımı yalanını söyleyerek insanları ağına düşürüyordu. Tuzağa düşürülen kişilerden Emrullah Ö’nin anlattığına göre çeteye 11 bin 600 lira kaptırdı. İlk olarak siteye üye olmak için 1300 tl ödeme yapan Emrullah Ö., bunun ardından ajans tarafından arandı. Tuğçe adlı bir kadının kendisiyle birlikte olmak için 4500 TL ödeme yaptığını söyleyen sahte jigolo ajansı, Tuğce adlı kadınla birlikte olmak için 2000 TL daha göndermesini istedi. Parayı ödedikten sonra başka bir kişi tarafından aranan Emrullah Ö.’ye bir kişi, BDDK parana el koydu, “6 bin 800 TL daha gönderirsen paranı sana göndereceğim” karşılığını aldı. Emrullah Ö. parayı gönderdi ancak ifadesinde “Gece bayan gelmedi” dedi.

Günde 1 milyon lira!

Dolandırılan diğer kişilerden Erdoğan G., Ankara’da inşaat ustası olarak çalıştığını ve jigolo olarak, ayda 5 bin lira karşılığında dul kadınlarla birlikte olmak istediğini, bunun için de tuzağa düştüğünü söyledi. Konyalı bir işçi olan Veysel S. ise, “Sesi çok güzeldi, toplamda 10 bin TL yatırdım” dedi.

İddianamede yer alan bilgilere göre Çağatay Öztürk isimli müzisyenin lideri olduğu çetenin İstanbul’un belli bölgelerinde 10 çağrı merkezi vardı ve 10 merkezden, günde 1 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı öğrenildi. Çetenin çağrı merkezinde yer alan üyeleri, tüm konuşmaları daha önce çalışmış ve insanları nasıl ağlarına düşüreceğini belirlemiş kişilerden oluşuyor. Çete üyeleri, nitelikli dolandırıclıkla suçlanıyor.