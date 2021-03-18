Japonya, nükleer santrali durdurdu!

Japonya'da 11 Mart 2011 tarihinde 9,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından tsunami meydana gelmiş ve Fukuşima Nükleer Elektrik Santrali'nde kazalar gerçekleşmişti. Tokai 2 Nükleer Santrali, depremin ardından otomatik olarak kapanmıştı. Söz konusu nükleer santralin 2022 senesinde tekrar açılması bekleniyordu. Fakat Mito Bölge Mahkemesi tarafından buna "Dur" denildi.

Ibaraki ile çevre şehirlerde ikamet eden kişiler, Tokai 2 Nükleer Santrali'nin operatörü olan Japonya Atomik Güç Şirketi'nin çalışmalarına son verilmesini istedi. Mito Bölge Mahkemesi, 1978 senesinde kurulan Tokai 2 Nükleer Santrali'nin güvenlik endişeleri sebebiyle durdurulmasını kararlaştırdı.

Gelecek sene açılacaktı

Tokai 2 Nükleer Santrali'ne ait kaynar su reaktörü, 2011 senesinde gerçekleşen 9,0 büyüklüğündeki deprem sırasında dış gücünü yitirmiş ve otomatik bir şekilde kapanmıştı. Japonya Atomik Güç Şirketi, 2014 senesinde söz konusu nükleer santralin tekrar başlatılması amacıyla Nükleer Düzenleme Kurumu'na müracaat etmişti. Tokai 2 Nükleer Santrali'nin 2022 senesinde yeniden açılabileceği ifade edilmişti.

1978 senesinde kurulan Tokai 2 Nükleer Santrali'nin hizmetine 40 sene boyunca devam eden ticari faaliyetlerden sonra son verilmişti. Öte yandan, Japonya'da gözlemcilerin onay vermeleri durumunda söz konusu nükleer santralin 20 sene daha çalışabileceği belirtiliyor.

Dünyanın ekseni bile kaymıştı

11 Mart 2011 tarihinde Japonya'da 9,0 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana gelmişti. Söz konusu deprem, Dünya'nın ekseninin kaymasına neden olmuştu. Depremin ardından meydana gelen tsunami Honshu Adası'nı etkilemiş ve 18 bin insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Yerleşim bölgelerinden bazılarının da haritadan silindiği görülmüştü. Tsunami nedeniyle dev dalgaların Fukuşima Nükleer Elektrik Santrali'ni vurduğu fark edilmişti. Reaktörleri su basması neticesinde ciddi bir felaket meydana gelmişti. Radyasyon sızıntısı artmış ve can güvenliğini sağlamak amacıyla yasak bölge alanları yetkililer tarafından genişletilmişti. 150 bin insanın oradan tahliye edildiği bildirilmişti.

Fukuşima'da ne yaşanmıştı?

Fukuşima Nükleer Elektrik Santrali'nde yer alan sistem tarafından deprem tespit edilmiş ve reaktörler hızlı bir şekilde devre dışı kalmıştı. Fakat reaktörlerin merkezinin çok sıcak olduğu bildirilmişti. Acil durumlarda faaliyete geçen dizel jeneratörler tarafından soğutucu pompalanmaya devam edilmişti. Fakat söz konusu nükleer santrale 14 metre yüksekliğe sahip olan bir dalga ulaşmıştı. Bu dalga yüzünden koruyucu duvar yıkılmış ve jeneratörler de devrilmişti. İşçiler, elektrik akışının tekrar sağlanması ve soğutma işlemlerinin sürdürülmesi için gönderilmişti. Fakat aşırı ısınmış durumda olan nükleer yakıt nedeniyle 3 reaktörün merkezinin eridiği tespit edilmişti.

Kimyasal patlamaların gerçekleştiği Fukuşima Nükleer Elektrik Santrali'nde binaların yıkıldığı görülmüştü. Radyoaktif maddenin hem Pasifik Okyanusu'na hem de atmosfere sızdığı fark edilmişti. Bu nedenle bölgede bulunan insanlar tahliye edilmişti. En az 16 işçinin yaralandığı felakette can kaybı yaşanmamıştı. Fakat çok sayıda işçinin radyasyona maruz kaldığı ifade edilmişti.