Japonya'dan Çin'e: Vatandaşlarımıza anal test yapmayın!

Çin'de anal yöntemle uygulanan koronavirüs testleri tepkilere neden oluyor. Japonya, Çin'e giden vatandaşlarına söz konusu testin yapılmamasını istedi. Konuya ilişkin açıklamada Kabine Baş Sekreteri Kato'dan geldi. Kato, Çin'e giden Japonya vatandaşlarına anüs testi uygulanmasına tepki gösterdi.

"Psikolojik sorunlara yol açıyor"

Anüs testinin psikolojik sorunlara yol açtığına dair şikâyetler geldiğini belirten Kato, Çin'e giden Japonya vatandaşlarına bu tarz testlerin yapılmaması gerektiğini aktardı.

"Onaylanmış bir test değil"

Kato, hiçbir ülkede anüs testine onay verilmediğine dikkat çekerek, Çin'e giden Japonya vatandaşlarına bu testin uygulanmamasına yönelik talebi Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği aracılığıyla bildirdiklerini ancak bu konuda herhangi bir değişiklik yaşanmadığını söyledi.

Amerikalı yetkililere de uygulanmıştı

Çin'in anüs testi uygulamasına bir tepki de ABD'den (Amerika Birleşik Devletleri) gelmişti. Amerikalı yetkililerden bazılarının, Çin'e girişte anüs testine tabi tutulmak istendikleri ancak yapılan itirazların ardından bundan vazgeçildiği iddia edilmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise söz konusu yetkililerden anüs testinin talep edilmediğini belirterek, bu iddiaları yalanlamıştı.

Çok sayıda ülkeye giriş-çıkışlarda koronavirüs testi zorunlu tutuluyor. Normal koşullarda numuneler, boğaz ve burundan bir çubuk yardımıyla alınıyor. Özel bir sıvı içerisine konulan numunelere laboratuvar ortamında bakılıyor.

İnsanlar yürüyememişti

Pekin'in güneyinde bulunan Daxing semtinde koronavirüse karşı uygulanan burun ve boğazdan sürüntü testlerine ilave olarak hem öğrencilere hem de öğretmenlere anal yolla test yapılmıştı. Anüs testi uygulanan kişilerin yürümekte zorluk yaşadıkları fark edilmişti. Çinliler, anal yolla uygulanan test ile insanların aşağılandığı ve utandırıldığı fikrine sahipler. Fakat bazı doktorlar, anüs testinin daha etkili olduğunu savunuyor.

"Anal yolla uygulanan test daha yararlı"

Çinli bir doktor olan Li Tongzeng, anal yolla yapılan testin daha yararlı olduğunu ileri sürmüştü. Solunum yollarına kıyasla koronavirüsün anüste daha uzun süre yaşadığını iddia eden doktor, konuya ilişkin araştırmaların da mevcut olduğunu söylemişti. Doktor, anal yolla yapılan testle mutasyonlu koronavirüsün daha rahat tespit edilebildiğini dile getirmişti.

"Sindirim organlarından bulaşmıyor"

Bunun tam tersini savunan Yang Zhangiu isimli doktor, koronavirüsün sindirim organlarından bulaşmadığını söylemişti. Söz konusu doktor, koronavirüsün solunum organlarından bulaştığına dikkat çekerek, burundan numune alınmasının daha güvenilir bir yöntem olduğunu kaydetmişti. Daha önce hastaların dışkılarında koronavirüs saptandığını ifade eden doktor, koronavirüsün sindirim sistemi aracılığıyla bulaştığına dair yine de bir delile ulaşılamadığını aktarmıştı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 18:04