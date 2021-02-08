İzmit Polisi Kovalamacanın Ardından Yoldan Tek Tek Uyuşturucu Topladı

Kocaeli İzmit’te ilginç bir olay yaşandı. Yunus timlerinin uyarılarına aldırmadan kaçmaya devam eden şüpheliler, araçlarında bulunan uyuşturucuları etrafa saçtı. Polislerden kaçmaya çalışırken uyuşturucuları yola atan şüpheliler uzun süre kaçamadan yakalandı. Bu sırada polis ekipleri de şüphelilerin yola attı uyuşturucuları teker teker çevreden aldı. Edinilen bilgilere göre ilginç olay Kocaeli’nde gerçekleşti. Pazar günü öğle saatlerinde meydana gelen kovalamaca İzmit Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’nde seyir halinde giden bir araç ile yaşandı.

Seyir halindeki araç içinde bulunan iki şüpheli, bir süre polis ile kovalamaca oyununu sürdürdü ancak yakalanmaları uzun sürmedi. Aracını sürerken uyuşturucuları da teker teker yola atan şüpheli iki kişi Asayiş Şubesi Yunus Timleri aracı tarafından durduruldu. Öncelikle dur uyarıları ile şüpheliler yakalanmaya çalıştı ancak araç içerisindeki 2 kişi kaçmak istediği zaman Kocaeli İzmit’te nefes kesen bir kovalamaca yaşandığı gözlemlendi. Yunus polis ekiplerinin yaptığı çağrılara uymayıp kaçmaya çalışan şüpheliler bazı malzemeleri yola fırlatarak dikkat çekti. Şüpheliler ve polis arasındaki kovalamaca bir süre devam etti ancak sonunda İzmit polisi suçluları yakaladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şüphelilerin otomobilinin önünü kesen Yunus timleri ilgili aracı, İzmit Marina mevkiide durdurdu. Araç içerisinde bulunan 29 yaşındaki ve 30 yaşındaki iki kişinin araçlarından indirilerek tutuklandığı öğrenildi. Şüphelilerin tutuklanmasından sonra otomobil içerisinde arama yapılarak kontrol gerçekleştirildi. Bu sırada polis ekipleri, şüphelilerin aracının geldiği yol yönünde dışarı atılan maddeleri teker teker toparlamaya başladı. Çevreye atılan maddelerin uyuşturucu olduğu yapılan toplama ardından ifade edildi.

Yaşanan kovalamaca sonrasında bitkiler arasında bulunan 25 adet uyuşturucuyu toplayan polis ekipleri buldukları maddeleri el koydu. Yola atılan uyuşturucuların üzerinde İngilizce dilinde “En iyi mod açık” yazısı görüldü. Polisle kovalamaca macerasını sürdüren şüphelilerin yakalandıktan sonra yapılan kimlik kontrollerinde farklı sabıkaları olduğu da ortaya çıktı. Uyuşturucu satışı ve benzer suçlardan sabıka kayıtlarının olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete sevk edildi. Emniyette yapılan işlemlerin ardından Adliye’ye giden şahısların savcılık kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.