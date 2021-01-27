İzmir’deki Cinayette Şok İfadeler: Hiçbir Sorun Yoktu, Bir Anlık Öfkeyle…

İzmir’in Konak ilçesinde 12 Temmuz’da yaşanan olayda, Dilek Yüksel ve Seyfettin Erilmez arasında miras paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Yüksel’in ölen annesinden kalan mirasın paylaşımı ile ilgili çıkan tartışmada Erilmez, kadını bıçakladı ve kaçtı. Yapılan kontrolde Yüksel’in hayatını kaybettiği tespit edilirken, Erilmez ise yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Miras nedeniyle öldürdüğü suçlamasını kabul etmedi

‘Bir anlık öfkeyle…’

Sanık Erilmez, ifadesinde miras iddialarını reddetti ve “Dilek ile 15 yıldır nikahsız olarak yaşadık. Benim de onun da ilk evliliklerimizden birer evladımız var. Dilek’i miras sebebiyle öldürdüğüm iddiasını kabul etmiyorum. Çünkü kayınvalidem ve kayınpederim 65 yaş aylığıyla geçinirlerdi. Ortada herhangi bir miras bulunmuyor. Dilek ile kavgalarımız genellikle beni kıskandığı için olurdu. Her ailede olan tartışmalar dışında bir tartışmamız olmazdı. Dilek, uyuşturucu ticareti yaptığı için cezaevine girmiş, olaydan 3 gün önce de tahliye olmuştu. Olay günü dışarıdaydık. Eve geldiğimizde ise şeker hastası olduğum için cinsel olarak sıkıntı yaşadım. O da benimle alay etti” dedi.

Erilmez, Yüksek ile aralarındaki tartışmanın alevlendiğini ve birbirlerini ittiklerini belirtti ve “Ben bıçağı alınca Dilek dış kapıyı açıp merdivenlerden inmeye başladı. Ben de ona yetiştim. Ardından da belinin yanına sayısını hatırlamadığım kadar bıçak darbesi vurdum. Dilek hiç bağırmadı ve yere düştü. Ben eve çıkarak üzerimi değiştirdim. Bıçağı nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Amcamın evine uğradıktan sonra parkta biraz tek başıma oturdum. Akşama doğru da teslim oldum. Dilek ile birbirimizi seviyorduk. Olayın böyle sonuçlanmasını istemezdim. Bu pişmanlık benimle mezara gidecek. Bir anlık öfkeyle eşime kıydım”dedi.

Yüksel’in kızı, Seyfettin Erilmez’in miras konusunda kendilerine baskı yaptığını, annaennesinden kalan 150 bin lira mirasın dağıtılması için dedesini tehdit ettiğini belirtti.