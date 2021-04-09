İzmir’de Askeri Eğitim Uçağı Düştü! MSB Açıklama Yaptı

Edinilen son bilgilere göre İzmir’in Foça ilçesinde eğitim uçağı düştü ve Milli Savunma Bakanlığı konu hakkında ilk açıklamayı gerçekleştirdi. 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görev yapmakta olan KT-1 tipi uçağın denize düştüğü bildirildi. MSB’nin yaptığı ilk açıklamaya göre uçak içinde bulunan pilotların atlayarak kurtulduğu ifade edildi. A Haber Muhabiri olan Sefer Ayçe ise konuya ilişkin açıklamalar yaptı ve balıkçıların pilotları karaya çıkardığını anlattı.

9 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen üzücü olayda can kaybı ise yaşanmadı. İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli KT-1 askeri tip uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü açıklandı. İzmir Foça’da deniz açıklarına düştüğü tespit edilen uçakta bulunan 2 pilotun sağ kurtarıldığı ve balıkçılar tarafından karaya çıkarıldıkları ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı 2 Pilotun da Sağ Olduğunu Açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Foça’da yaşanan üzücü olay hakkında ilk resmi açıklamayı gerçekleştirdi. MSB’nin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapmakta olan KT-1 tipi uçağın düştüğü belirtildi. Gerçekleşen eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir neden ile İzmir’in Foça açıklarında denize düşen uçak ile ilgili kaza kırıma uğradı şeklinde ifadeler kullanıldı. Hemen başlatılan arama kurtarma çalışmaları ile birlikte uçak içinde bulunan 2 pilotun atladığı ve sağ olarak kurtarıldığı açıklandı.

İzmir Valisi Fırlatma Koltuğu ile Kurtuldular

İzmir Valisi olan Yavuz Selim Köşger, İzmir Foça’da deniz açıklarına düşen pilotlar hakkında konuştu ve eğitim uçuşu sırasında yaşanılan üzücü olay sonucunda iki pilotun sağ kurtarıldığını açıkladı. İzmir Valisi Köşger, Çiğli 2. Ana Jet Üssüden kalkmış olduğu öğrenilen KT-1 tipi eğitim uçağının denize düşme sebebinin henüz belirlenemediğini anlattı. Foça ilçesinde bulunan Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında düşen uçaktan atlayan pilotların balıkçılar tarafından karaya çıkartıldıkları ifade edildi.