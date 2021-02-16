İzmir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu!

Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük İzmir depreminin ardından Ege Denizi’nde artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Karaburun açıklarındaki depremin saat 9.24’te meydana geldiği ve 7,3 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi. Açıklamada, “Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadesine yer verildi.