İzmir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde İzmir açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu.

İzmir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu!

Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük İzmir depreminin ardından Ege Denizi’nde artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Karaburun açıklarındaki depremin saat 9.24’te meydana geldiği ve 7,3 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi. Açıklamada, “Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadesine yer verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Muharrem İnce: ‘CHP Oylarımı Bölmezse İktidarım’
Muharrem İnce: ‘CHP Oylarımı Bölmezse İktidarım’
  1. GUNCEL