İzmir ve İstanbul'da kısıtlamalar kaldırılacak mı?

Türkiye'de 1 Mart 2021 itibarıyla şehir bazında koronavirüs kısıtlamaları aşama aşama esnetilecek. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de bulunan illeri vaka sayılarını göz önünde bulundurarak mavi kategori, sarı kategori, turuncu kategori ve kırmızı kategori olarak 4 farklı grup altında topladı. Bakanlık tarafından konuya ilişkin hazırlanan listeler hastanelere yollanmaya başlandı.

Hangi illerde kısıtlamalar sürecek?

Turuncu kategori ile kırmızı kategoride bulunan şehirlerde kısıtlamalar sürecek. Sarı kategoride yer alan şehirlerde kısıtlamalar kısmi olarak uygulanacak. Mavi kategoride bulunan şehirlerde ise normalleşme hamlelerinde bulunulacak. Söz konusu listeler her hafta güncellenecek.

Vaka sayılarının azaldığı şehirlerde ne olacak?

Vaka sayılarının azaldığı şehirler ya sarı kategoriye dâhil olacak ve kısıtlamalar kısmi olarak uygulanacak ya da mavi kategoriye dâhil olacak ve normalleşme sürecine geçilecek.

İlk 3'te Karadeniz şehirleri var

Bakanlığın hastanelere yolladığı listede 12 tane şehrin kırmızı kategoride bulunduğu ileri sürüldü. Vaka sayılarının 100 binde 100'ün üstünde olduğu iller genellikle Karadeniz Bölgesi'nde yer alıyor. Listenin ilk sırasında Ordu, ikinci sırasında Giresun, üçüncü sırasında ise Trabzon yer alıyor. Söz konusu şehirlerden sonra ise şu şehirler geliyor:

- Samsun,

- Rize,

- Tokat,

- Osmaniye,

- Adıyaman,- Aksaray,

- Karaman,

- Sakarya,

- Konya.

İzmir ve İstanbul'da ne olacak?

İzmir ve İstanbul'un yer aldığı turuncu kategorideki şehirlerde kısıtlamaların sürmesi bekleniyor. Söz konusu kategoride yer alan şehirler şu şekilde:

Manisa, Yozgat, Aydın, Sivas, Bursa, Çorum, İzmir, Adana, Çanakkale, Elazığ, Malatya, Hatay, Bilecik, Kırıkkale, Kilis, Düzce, Muğla, Nevşehir, Erzurum, Zonguldak, Niğde, Kütahya, İstanbul, Kırklareli, Kayseri, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Artvin, Bolu, Antalya, Sinop, Mersin, Gümüşhane, Ardahan, Amasya, Balıkesir, Kocaeli, Burdur.

Hangi illerde kısıtlamalar kısmi olarak uygulanacak?

Sarı kategoride yer alan şehirlerde kısıtlamalar kısmi olarak uygulanacak. İşte o şehirler:

Mardin, Van, Karabük, Uşak, Diyarbakır, Bingöl, Kars, Ağrı, Şanlıurfa, Siirt, Kastamonu, Bayburt, Çankırı, Isparta, Tunceli, Kırşehir, Bartın, Denizli, Afyon, Erzincan, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Eskişehir.

Hangi illerde kontrollü normalleşme olacak?

Mavi kategoride yer alan şehirlerde normalleşme kontrollü şekilde başlayacak. Söz konusu şehirler şöyle:

Hakkâri, Şırnak, Muş, Batman, Iğdır.