İzmir'i yine sel vurdu! Kadın TIR'ın altında kaldı

İzmir'de gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak sebebiyle pek çok ilçede sel felaketi yaşandı. Sel felaketinin gerçekleştiği ilçelerden biri de Buca oldu. Özbekistan Caddesi ile Gaziosmanpaşa Caddesi'nin birleştiği yerde bir kadının sele kapıldığı fark edildi. Bahtiye Tuna isimli kadının, bölgede bulunan bekçiler tarafından kurtarıldığı görüldü. 66 yaşında olduğu öğrenilen kadın, polis aracıyla hastaneye götürüldü. Söz konusu kadının vücudunda yaralar meydana geldiği ve durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Bahtiye Tuna'nın kurtarıldığı anlar ise kayıt altına alındı. Sele kapılarak TIR'ın altına doğru sürüklenen vatandaşın kurtarıldığı görüldü.

Dört otomobil birbirine girdi

Buca ilçesinde bulunan Kozağaç Mahallesi'nde ise dört otomobilin sel nedeniyle birbirine girdiği görüldü. Vatandaşlardan bazılarının ise tedbir amaçlı araçlarını halatlar vasıtasıyla evlerine bağladıkları fark edildi. Sel sularına kapılan aracının diğer araçlara çarptığı görülen bir vatandaş, yağışın aniden şiddetlendiğini ve park durumunda olan otomobillerin sürüklenmeye başlayarak birbirlerine çarptıklarını söyledi. Söz konusu vatandaş, ilk kez böyle bir sel felaketi gördüğünü belirterek, aracının tamamen suyla dolduğunu ve işlevsiz hale geldiğini ifade etti.

Üçkuyular Mahallesi de selden etkilendi. Söz konusu mahallede Mustafa K. isimli bir kuryenin sel suları nedeniyle motosikletten düştüğü görüldü. Etrafta bulunan vatandaşlar, kuryeye hemen yardım etti.

Selin vurduğu diğer bir ilçe ise Konak oldu. Lale Mahallesi'nde bulunan derenin üzerindeki bir köprünün, sel felaketi sebebiyle tahribata uğradığı ve ulaşıma kapandığı fark edildi. Bu mahallede yer alan bazı konutların hem bodrum hem zemin katları suyla doldu. Tarık Yalur isimli bir vatandaş, yağışın şiddetlenmesiyle birlikte derenin taştığını ve evini birdenbire su bastığını ifade etti. Evinde üç tane çocuğun olduğunu belirten adam, hemen onları kurtardıklarını söyledi. Tarık Yalur, suyun bellerine kadar geldiğine dikkat çekti. Yenişehir semtinde bulunan Kemer alt geçidinde bir aracın sel felaketi nedeniyle mahsur kaldığı ve araçta bulunan kişilerin itfaiye ekiplerince kurtarıldıkları fark edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bulunan alt geçidin yanı sıra Akçay ve Yeşillik caddeleri ile Konak Tüneli ulaşıma kapatıldı.

Kemalpaşa

Kemalpaşa ilçesi de selden nasibini aldı. Ulucak alt geçidinde bir aracın sel suları nedeniyle mahsur kaldığı ve araç sürücüsünün kendi olanaklarıyla kurtulduğu görüldü. Yapılan ihbarın ardından Ulucak alt geçidi ulaşıma kapatıldı. İZSU ekiplerince de tahliye faaliyetleri yürütüldü. Sekiz Eylül Mahallesi'nde kuvvetli rüzgâr sebebiyle bir konutun bahçesinde bulunan ağacın, park halinde bulunan otomobillerin üstüne düştüğü ve söz konusu otomobillerin tahribata uğradığı fark edildi.

Ayrıca, İzmir genelinde evleri sel felaketinden etkilenen kişilerin öğrenci yurtlarına götürüldükleri bildirildi. Kızılay ekipleri de hem gıda yardımında bulundu hem de gereksinimleri belirlemek üzere faaliyet yürüttü.