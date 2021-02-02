İzmir'i şimdi de sel vurdu! Kamu çalışanlarına izin verildi

İzmir'de dün yaşanan deprem fırtınasından sonra bugün de sel felaketi meydana geldi. İzmir'de gece saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle birçok derenin taştığı, sokak ve caddelerin sular altında kaldığı görüldü. Evlerden bazılarının zemin katlarını su bastığı fark edildi. Sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

"8 saat içerisinde 120 kilo yağış"

İzmir Valisi Köşger, sel felaketi nedeniyle Menderes ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiğine dair açıklamada bulundu. Vali Köşger, tüm ekiplerin sahada olduğuna dikkat çekerek, İzmir'in düşük kotta bulunan bölgelerinde su baskını gerçekleştiğini ifade etti. Bazı noktalarda ulaşım sıkıntısı yaşandığını belirten Köşger, Konak altgeçidinde yaşanan sorunun sürdüğünü belirtti. Köşger, son 8 saat içerisinde 120 kilo yağışın düştüğünü bildirdi.

"673 su baskını yaşandı"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzmir Valiliği, kuvvetli sağanak sebebiyle İzmir genelinde şimdiye dek 673 su baskını meydana geldiğini bildirdi. Söz konusu açıklamada, şimdiye dek 23 mahsur kalma hadisesinin yaşandığı ifade edildi. 8 saat içerisinde İzmir'e Şubat ayı ortalamalarına göre fazla yağış düştüğü kaydedilen açıklamada, su baskınına maruz kalan yerlerin yüzde 20'sinin iş yeri, yüzde 80'inin de ev olduğu ifade edildi.

"Su taşkınları oluştu"

Açıklamada, sel nedeniyle seferberlik başlatıldığı ve bütün ekipler tarafından hasarların onarılması ve sel felaketinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtilerek, Yeşildere, Gürçeşme, Karabağlar, Menderes-Çitlembik Deresi, Halkapınar-Yunuslar, Karantina ve Konak Alt Geçidi, Konak-Mithatpaşa Caddesi, Bayraklı-Anadolu Caddesi ve Balçova-Üçkuyular’da yerel olarak su taşkınlarının meydana geldiği kaydedildi.

"İstinat duvarı çöktü"

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı 914 Sokak'ta sel nedeniyle istinat duvarının çöktüğü ve binanın tahribata uğradığı ifade edilen açıklamada, bunun üzerine hemen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD'dan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekip görevlendirildiği ve söz konusu yere gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek üzere gönderildiği aktarıldı.

"Sokağa çıkmayın"

Açıklamada, İzmir'de yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları ve zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmamaları gerektiği belirtilerek, bu şekilde muhtemel kayıp ve hasarların engellenebileceği ifade edildi.

"Kamu personeline izin verildi"

Sağanak sebebiyle ulaşımda sıkıntı yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, bu nedenle kamu personeline yarım gün izin verildiği kaydedildi.

Tren seferleri durduruldu

Turan-Halkapınar arasında gerçekleştirilen tren seferleri, kuvvetli sağanak sebebiyle geçici süreyle durduruldu. İZBAN, Kemer-Gaziemir arasında tren seferlerinin tek hat üstünden gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Tüm dereler taştı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, söz konusu şehirde bulunan tüm derelerin taştığını belirterek, bunun büyük bir felaket olduğunu söyledi. Soyer, gün içerisinde sürmesi beklenen yağışların şiddetini artırmamasını umut ettiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 14:54