İzmir'i bu kez hortum vurdu! Araçlar ters döndü, 16 kişi yaralandı

İzmir son dönemde felaketlerle mücadele ediyor. Önce deprem, ardından sel, şimdi de hortum... İzmir'in Çeşme ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan hortum felaketi vatandaşlara zor anlar yaşattı. Alaçatı Port Limanı'nda yer akan teknelerin alabora olduğu görüldü. Lüks yatlardan ikisinin de hortum nedeniyle alabora olduğu fark edildi. Hortum felaketi nedeniyle ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği ilçe adeta savaş alanına döndü. Öte yandan, birçok aracın da hortum nedeniyle ters döndüğü görüldü.

"Vinç devrilince işçiler yaralandı"

Konuya ilişkin açıklama Çeşme Belediye Başkanı Oran'dan geldi. Oran, Alaçatı Port Limanı bölgesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortumun hem denizde hem de karada ciddi tahribata neden olduğunu ifade etti.

Oran, inşaat şantiyesinde bulunan bir vincin hortum yüzünden devrildiğini belirterek, 16 işçinin yaralandığını söyledi. 3 teknenin hortum yüzünden alabora olduğunu kaydeden Oran, karada da ciddi hasar meydana geldiğini ifade etti.

"Damlar da tahribata uğradı"

Oran, damların da hortum nedeniyle tahribata uğradığını kaydederek, söz konusu damlardan birinde 200-250 hayvanın yer aldığına dikkat çekti. Hortum felaketi nedeniyle şimdiye kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin gelmediğini aktaran Oran, hasar tespit faaliyetleri ile yardım ve kurtarma çalışmalarının belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum felaketinin yarattığı tahribat ise bugün sabah saatlerinde net bir şekilde belli oldu.

Dolu yağdı

Ayrıca, İzmir'in Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe gibi ilçelerinde dolu yağdığı fark edildi. Dolu yağışının araçlara hasar verdiği görüldü. Yolların da dolu yağışı nedeniyle bembeyaz olduğu fark edildi.

İzmir hava durumu

12 Şubat Cuma: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 15 derece.

13 Şubat Cumartesi: Çok bulutlu geçeceği öngörülen İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 11 derece.

14 Şubat Pazar: Sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilen İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 10 derece.

15 Şubat Pazartesi: Karla karışık yağmurlu geçeceği öngörülen İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 7 derece.

16 Şubat Salı: Çok bulutlu geçeceği tahmin edilen İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 7 derece.

İzmir felaketlerle mücadele ediyor

30 Ekim 2020 tarihinde 6.9 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmir'in özellikle Bayraklı ve Bornova ilçelerinde büyük hasar meydana gelmişti. Söz konusu deprem sonucu 117 kişi yaşamını yitirmiş, 1.034 kişi yaralanmıştı. Yunanistan'da ise 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Sisam Adası'nda bulunan Meryem Ana Kilisesi'nin yıkıldığı ifade edilmişti.

İzmir'de 2021 senesinin Şubat ayının başında ise sel felaketi meydana gelmişti. İzmir Valisi Köşger, 8 saat içerisinde söz konusu şehre 120 kilo yağış düştüğünü ifade etmişti. İzmir'de bulunan tüm derelerin taştığı görülmüştü. Birçok ev ve iş yeri su baskını nedeniyle zarar görmüş, araçlar altgeçitlerde mahsur kalmıştı. Söz konusu sel felaketinde iki kişi hayatını kaybetmişti.