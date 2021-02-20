İzmir'de Yine Kadın Cinayeti Yine Vahşet!

Dün Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkiinde ağaçların arasında battaniyeye sarılı bir kadın cesedi güvenlik görevlisi tarafından bulunarak, yetkililere bildirildi. Hemen olay ekipler ve sağlık ekibi kaldı. Otopsisi yapılan kadınının kim olduğu ve ölüm şekli belli olarak açıklandı. Ormanlık alanda battaniyeye sarılı vaziyette bulunan kadının Ayşe Nazlı Kınacı olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinden sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen kişinin yakınları 15 Şubat tarihinde Alsancak Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Ayşe Nazlı Kınacı'nın 12 Şubat tarihinde Konak ilçesindeki evinden kendi rızası ile ayrıldığı ve Seferihisar ilçesine bağlı Mersinalanı Mahallesi'nde oturan sevgilisinin yanına gittiği belirlendi.

Sevgilisi R.S ise hemen ekiplerce alınarak ifadesine başvuruldu. R.S. Ayşe Nazlı Kınacı'nın kendisinin yanına geldiğini fakat daha sonra tartışma yaşadıklarını söyledi. tartışmadan sonra ise Ayşe Nazlı'nın evi terk ederek gittiğini ve bir daha konuşmadıklarını ekledi.

Polis ekipleri yapılan soruşturmada kamera kayıtlarını inceledi. Ayşe Nazlı'nın bir araca binerek uzaklaştığı bilgisine ulaşıldı. Aracın plakasından şahısın kimlik bilgisine ulaşılarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. T.Ö.İ.’nin çelişkili ifadeler verdiğinin ortaya çıkması ile cinayet itirafı geldi.

Boğarak Öldürmüş!

Ayşe Nazlı Kınacı ile parkta tanıştığını söyleyen T.Ö.İ daha sonra araçla Ürkmez Baraj mevkiine gittiklerini ve burada birlikte vakit geçirdiklerini söyledi. Daha sonra Ayşe Nazlı Kınacı ile kavga edip, sinirlenince de elleri ile boğduğunu itiraf etti. Zanlının işlemleri tamamlamasından sonra cezaevine gönderilecek.