İzmir'de vakalar yüzde 50 arttı, validen uyarı geldi!

1 Mart'ta başlayan kademeli normalleşme kurallarına göre iller dört farklı kategoriye ayrıldı. Mavi kategori düşük riskli, sarı kategori orta riskli, turuncu kategori yüksek riskli ve kırmızı kategori de çok riskli illeri ayırt etmek için kullanılmaya başlandı. Kırmızı kategoride bulunan 17 ilin haricindeki bütün illerde kafe ve restoranlar, 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyi aşmamak şartıyla açıldı. Ancak iki haftada bir yayımlanacak olan yeni risk haritasına göre kırmızı kategoriye geçen illerde yasakların tekrar geri geleceği belirtildi.

"Vakalarda yüzde 50'lik artış var"

Turuncu kategoride yani yüksek riskli iller arasında yer alan İzmir'de de kafe ve restoranlar kontrollü şekilde açıldı. Durumun pek de iç açıcı olmadığını kaydeden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vaka sayılarının her geçen gün arttığını belirterek vatandaşları uyardı. 8-14 Şubat tarihlerinde her 100 bin kişide vaka sayısının 44.39 olduğunu kaydeden Köşger bu sayıların, 20-26 Şubat'ta 53.42'ye ve 27 Şubat-5 Mart'ta ise 66.47'ye çıktığını kaydetti. Bu kadar kısa sürede meydana gelen yüzde 50'lik vaka artışının oldukça kötü bir haber olduğuna değien Köşger, kent genelinde 14 bin kişilik bir denetleme ekibinin her gün çalıştığını aktardı.

"Böyle giderse yasaklar geri gelecek"

Bu vaka artışları sonrasında denetimleri sıkılaştıracaklarını kaydeden Köşger, vatandaşın psikolojisini anladıklarını ancak bu kritik dönemde rehavete kapılmamak gerektiğini vurguladı. Kontrollü normalleşmenin kurallara uymadan sokakta kalabalık ortamlar oluşturmak anlamına gelmediğini aktaran Köşger, maske ve mesafe kurallarının esnetilmemesi gerektiğini savundu.

Kurallara uyulmadığı takdirde kentin kırmızı kategoriye gireceği hatırlatan Köşger, böylece pazar günü sokağa çıkma yasağının geri geleceğini ve kafe ile restoranların da kapanacağını belirtti. Yaklaşık 4.5 milyonluk İzmir şehrinde yaşayanların çok daha dikkatli olması gerektiğine değinen Köşger, hastanelerde de son zamanlarda ciddi bir yoğunluğun oluştuğunu ifade etti.

