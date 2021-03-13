"İzmir'de vaka sayısı korkunç seviyeye ulaşacak" uyarısı!

Koronavirüs bakımından yüksek riskli iller arasında yer alan İzmir haritada turuncu renkle gösteriliyor. Prof. Dr. Serhan Sakarya, vaka sayısında artış görülen İzmir'in kısa bir süre içerisinde çok yüksek riskli iller arasında yer alabileceğini ve dolayısıyla haritada kırmızı renkle gösterilebileceğini söyledi.

"Hareketliliğin fazla olduğu yerler kırmızıya dönecek"

Bir senelik verilere bakıldığında Seferihisar, Urla, Çeşme ve Bodrum'un "mavi bölge" olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sakarya, yaz aylarında söz konusu ilçelerin "kırmızı bölge" olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Sakarya, toplumsal hareketliliğin arttığı tüm yerlerin "kırmızı bölge" olacağını belirtti.

"Sosyalleşme başladı"

Kontrollü normalleşme sürecinden önce iş yerine 15 dakika içerisinde ulaştığını kaydeden Prof. Dr. Sakarya, şimdi ise 45 dakika içerisinde ulaşabildiğini söyledi. Prof. Dr. Sakarya, bunun nedenini insanların sosyalleşmesi olarak açıkladı.

"Korkutucu olacak"

Sosyalleşmenin artmasıyla kırmızıya dönmenin doğru orantılı olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Sakarya, İzmir'de tespit edilen vaka sayılarının arttığını ve böyle devam etmesi halinde durumun korkunç seviyeye ulaşacağını dile getirdi.

"Atak geçirildi"

Prof. Dr. Sakarya, 2020 senesinin Ekim ayı, Kasım ayı ve Aralık ayında vaka sayısı bakımından İzmir'in en riskli ilk 3 şehirden biri olduğunu belirterek, söz konusu şehrin önemli bir atak geçirdiğini söyledi. Bunun yeniden Nisan ve Mayıs aylarında yaşanması halinde yaz mevsiminde koronavirüsün etkisinin azalmayacağını, aksine bulaş hızının azalacağını dile getiren Prof. Dr. Sakarya, pandemi döneminde hastanelerde bulunan tıbbi atık oranlarında da artış görüldüğünü ifade etti.

"Hastaların çatak ve kaşıkları tıbbi atık oldu"

Prof. Dr. Sakarya, hastaların yanlarına tek kullanımlık malzemeler ile gidildiğine dikkat çekerek, hastalar tarafından kullanılan çatal, kaşık ve bıçakların artık normal atık olarak değil tıbbi atık olarak çöpe atıldığını söyledi. Prof. Dr. Sakarya, bu nedenle hastanelerde tıbbi atık oranlarının ciddi derecede artış gösterdiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan son haritada, İzmir'de 100 binde 53,42 olan vaka sayısı 66,47'ye çıkmıştı. İzmir böylece "yüksek riskli iller" kategorisinde yer almıştı.

Yüksek riskli illerde kontrollü normalleşme

İzmir'in de aralarında yer aldığı yüksek riskli illerde hafta sonları sadece Pazar günleri sokağa çıkmak yasak. Tüm Türkiye'de olduğu gibi yüksek riskli şehirlerde her gün akşam saat 21.00 ile sabah saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı gevşetilmiş durumda.

Okul öncesi öğrencileri, ilkokul öğrencileri, 8'inci sınıf öğrencileri ve 12'inci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Ortaokul öğrencileri uzaktan eğitime devam ediyor. Lise öğrencileri yüz yüze sınavlara giriyor.

Kafe, restoran, pastane, tatlıcı, çay bahçesi ve lokanta gibi işletmeler sabah saat 07.00 ile akşam saat 19.00 arasında açık. Söz konusu işletmeler yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor. Yüzme havuzları ve halı sahalar kapalı.

Kamu kurum ve kuruşlarında normal düzene geçildi. Nikah merasimi şeklindeki düğünler için 1 saat süre ve 50 kişi kısıtlaması var. Genel kurullar ise 300 kişiye kadar düzenlenebiliyor.