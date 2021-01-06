İzmir'de Akıllara Durgunluk Veren Cinayet! Babasını Öldürdü

İzmir'de psikolojik sıkıntıları olduğu söylenen kişi tartıştığı babasını tam 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü. İşlediği cinayetten sonra polise giderek suçunu itiraf eden zanlı, babasını öldürmek için kullandığı suç aletini banyoya bıraktığını ve kıyafetlerini değiştirdiğini söyledi. İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olay, öğle saatlerinde iddiaya göre psikolojik problemleri olduğu öne sürülen Bahadır A. (43), beraber yaşadığı babası Orhan A. (78) ile evin salonunda tartışma yaşamaya başladı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesinin ardından Bahadır A., babası Orhan A'yı 25 yerinden bıçakladı.

Yaşanan olay sonrası soğukkanlılık ile akşama doğru saat 18.00 sularında polis merkezine giden katil zanlısı, babasını öldürdüğünü polise itiraf etti. Bahadır A.'nın işlediği suçunu itiraf etmesi sonucunda olay yerine giden polis ekipleri, evde yaptığı incelemelerin ardından 78 yaşındaki Orhan A.'yı yerde hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette buldu. Yaşlı adamın öldüğünün belirlenmesi üzerine yaşanılan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri, evde çalışmalar yaparken, cinayette aracı olduğu düşünülen bıçak evin banyosunda bulundu. Oğlu tarafından öldürülen adam, savcının inceleme yapmasının ardından cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Babasını öldürdükten sonra polis merkezine gidip teslim olan Bahadır A.'nın akıllara durgunluk veren ifadesi ortaya çıktı. Bahadır A. ifadesinde, babasının ona uzun bir süredir kötü davrandığını öne sürerek, öğle saatlerinde babasının salonda oturduğu sırada aralarında tartışma çıktığının ve daha önceden yanına aldığı bıçakla 78 yaşındaki babasını yaklaşık 25 kez bıçakladığını, olay sonrasında ise babasını öldürmek için kullandığı suç aletini ise banyoya bıraktığını, ardından ellerini yıkayıp, kıyafetlerini değiştirdiğini söylediği öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde zanlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı, Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen zanlı Bahadır A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.