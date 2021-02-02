İzmir Büyükşehir Belediyesi: Afet var, evinizden çıkmayın!

İzmir'de etkisini gösteren sağanak yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağışın gece vakitlerinde şiddetini artırması üzerine sokaklarda ve caddelerde su birikintilerinin meydana geldiği fark edildi. İzmir'in çok sayıda ilçesinde sürücülerin su birikintilerinden dolayı güçlük çektiği görüldü. Suyun tahliye edilmesi amacıyla belediye ekipleri tarafından harekete geçildi.

Zemin katları su bastı

İzmir'in bazı kesimlerinde su birikintilerinin kaldırım düzeyini geçtiği ve çok sayıda evin zemin katlarını su bastığı görüldü. Karşıyaka'da bulunan Cemal Gürsel Caddesi'ndeki otobüs duraklarında duran vatandaşların su birikintileri nedeniyle sıkıntı yaşadığı fark edildi. Ayrıca, sağanak yağış sebebiyle Poligon Deresi'nde bulunan istinat duvarının yıkıldığı görüldü.

Vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara uyarı geldi. NTV'de bulunan habere göre belediye tarafından yapılan açıklamada, İzmir'de afet meydana geldiğine dikkat çekilerek, vatandaşlara mecburi olmadığı sürece evlerinden çıkmamaları için uyarıda bulunuldu. Sel felaketinin en fazla vurduğu ilçeler Foça, Aliağa ve Dikili'nin yanı sıra şehir merkezi oldu.

Dereler taştı

Balçova ilçesine bağlı Çetin Emeç Mahallesi'ni de sel vurdu. Sağanak yağış sebebiyle Hacı Ahmet Deresi'nde taşma gerçekleşti. Taşmanın yaşandığı dereye belediye görevlileri tarafından iş makinaları kullanılarak müdahalede bulunuldu. Sokaklardan birini de su bastığı görüldü.

Soyer: Yağış ve fırtına için uyarı yapıldı!

Sosyal medya hesabından dün paylaşımda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Meteoroloji tarafından İzmir'e kuvvetli yağış ve fırtına için uyarıda bulunulduğunu dile getirdi. Soyer, vatandaşların herhangi bir şekilde mağdur olmamaları için belediye ekiplerinin tüm gece görev yürüteceğini belirterek, ihtiyaç sahibi olanlardan "361 00 82"yi aramalarını istedi.

"Mecburi olmadıkça trafiğe çıkmayın"

İzmir'de sağanak sebebiyle derelerde taşma meydana geldiğine dikkat çeken Soyer, belediye ekiplerinin hazır beklediğini ifade etti. Soyer, Yahya Deresi, Doğançay Deresi, Çitlenbik Deresi, Yamanlar Deresi, Gümüşpala Deresi, Poligon Deresi, Hıfzısıhha Deresi, Mehmetçik Deresi ve Hacı Ahmet Deresi'nde kuvvetli sağanak nedeniyle taşmalar meydana geldiğine dikkat çekerek, bu nedenle sokak ve caddelerden bazılarının kötü durumda olduğunu belirtti. Bütün belediye ekiplerinin görev başında olduğunu aktaran Soyer, vatandaşlardan mecburi kalmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi.

İzmir hava durumu

İzmir'e bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 17 derece. Yağışın tüm gün boyunca etkili olması bekleniyor. İzmir'de 3 Şubat Çarşamba günü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilirken, beklenen en yüksek sıcaklık 19 derece. İzmir'in 4 Şubat Perşembe günü az bulutlu geçeceği öngörülürken, beklenen en yüksek sıcaklık 19 derece. İzmir'in 5 Şubat Cuma ve 6 Şubat Cumartesi günü de az bulutlu geçmesi bekleniyor.