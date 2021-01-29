İzmir, Ankara ve İstanbul Dünya Sıralamasında İlk 4'e Girdi

Pandemi sürecinin dünya üzerinde konut fiyatlarını nasıl etkilediği hakkında rapor paylaşan Knight Frank yeni raporunu bugün itibariyle yayımladı. Yeni rapor 2020 yılının üçüncü çeyrek rakamlarına ilişkin verileri içermektedir. Dünya üzerinde 150 şehirin yer aldığı listede Türkiye'den üç şehir ilk dört sırada yer alıyor.

2019 ve 2020 üçüncü çeyrek fiyat farklarına göre hazırlanan raporun ilk sırasında %34,9 fiyat artışıyla Filipinlerin başkenti Manila yer alıyor. Listenin ikinci sırasında ise %27,8 artış ile İzmir, üçüncü sırasında %27,2 ile Ankara, dördüncü sırada ise %25,7 ile İstanbul yer alıyor. Gayrimenkul danışmanlık şirketi tarafından hazırlanan rapora göre dünya genelinde konut artış yüzdesi ise %4,7 olarak açıklandı. Türkiye'de yaşanan konut fiyat artışlarının sebebi ise yaz aylarında uygulanan düşük faizli kredi politikası olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE FİYAT ARTIŞINDA ÜST SIRALARDA

12 aylık fiyat değişimlerine göre listenin ikinci sırasında İzmir, üçüncü sırasında Ankara ve dördüncü sırasında İstanbul yer aldı. 150 ülkenin tamamına ait liste ise şu şekilde:

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU KIRILDI

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğmiz yıl konut satışlarında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre en çok satış yapılan ilçe İstanbul Esenyurt olarak açıklanmıştı. İkinci sırayı ise Ankara Çankaya takip etmişti. Üçüncü sırada ise Ankara Keçiören yer aldı.

2020 yılında gerçekleştirilen konut satışlarından devlet 1.8 milyar TL gelir elde etti.

Konut satışlarının en çok yapıldığı şehirler sıralamasında ise İstanbul birinci sırada, Ankara ikinci sırada ve İzmir üçüncü sıralamada yer almıştı. Knight Frank tarafından yayımlanan rapora göre fiyat artışı ise bu sıralamanın tam tersi şeklinde gerçekleşti. En çok fiyat artışı İzmir'de gerçekleşirken onu Ankara ve İstanbul takip etti.