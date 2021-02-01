İzmir 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha!

İzmir'de peş peşe depremler meydana geldi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), İzmir'e bağlı Karaburun ilçesinin açıklarında saat 08.03'te yer sarsıntısı gerçekleştiğini bildirdi. 4,1 büyüklüğündeki depremin 24,46 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Karaburun ilçesinin açıklarında saat 08.46'da deprem meydana geldiğini duyurdu. 5,1 büyüklüğündeki depremin 20,69 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

İki deprem daha meydana geldi

Diğer deprem saat 08.47'de gerçekleşti. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Karaburun ilçesinin açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı. Söz konusu depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Üçüncü deprem ise saat 09.00'da meydana geldi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Karaburun ilçesinin açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. Bu depremin de 7.08 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

"Olumsuz ihbar yok"

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), söz konusu depremlerin ardından şimdiye dek herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığını ve yaşanan gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini bildirdi. 6,6 büyüklüğündeki depremin etkisini hala atlatamamış olan İzmirliler, peş peşe meydana gelen depremler nedeniyle paniğe kapılarak kendilerini sokağa attılar. Söz konusu şehirde depremlerin ardından şu ana kadar herhangi bir mal veya can kaybı olmadığı ifade edildi.

Depremlere ilişkin açıklamada bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şimdiye dek herhangi bir olumsuzluğun kendilerine iletilmediğini aktardı. Vali Köşger, alanda gerçekleştirilen taramaların devam ettiğini belirterek, söz konusu depremlerde şimdiye dek herhangi bir hasar veya can kaybı ihbarı gelmediğini ifade etti. Köşger, Karaburun ilçesi dâhil İzmir genelinde taramaların devam ettiğini duyurdu.

5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Karaburun ilçesi açıklarında saat 11.35'te 5,1 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı daha gerçekleşti. Söz konusu depremin 17.62 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

"Ana şokun altında depremler meydana gelebilir"

DAUM (Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak, ana şokun altında depremlerin meydana gelebileceğini ifade etmişti. 1800'lü senelerin sonlarına doğru burada 6,2 büyüklüğünde, 6,6 büyüklüğünde ve 6,8 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, ana şokun meydana geldiğini ve artçı şoklar dâhilinde yeniden büyük bir depremin meydana gelmesinin beklenmediğini söylemişti.

"Deprem fırtınası yaşanabilir"

Prof. Dr. Sözbilir, deprem fırtınası biçiminde sarsıntıların sürebileceğine dikkat çekerek, depremlerin artık büyüklüğünü hissettirecek biçimde süreceğini çünkü bölgede birçok fayın mevcut olduğunu ifade etmişti. Fayların devreye girmesi sonucu deprem hareketliliğinin devam edeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, deprem aktivitesinin yaklaşık bir sene sürebileceğini aktarmıştı.

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetmişti. Bayraklı ilçesinde birçok bina deprem nedeniyle yıkılmış, çok sayıda vatandaş enkaz altında kalmıştı.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 12:13